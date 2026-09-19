Україна втрачає на фронті близько 27 тис. убитими та пораненими щомісяця - Туск

Туск заявив про 27 тисяч убитих і поранених українських військових щомісяця / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нібито українські військові на фронті втрачають приблизно 27 000 убитими та пораненими щомісяця.

Про це передають польські видання Wiadomosci і «Польське Радіо».

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«Нова російська стратегія і, перш за все, нові технічні можливості, а саме реактивні дрони, завдають більших втрат з українського боку. Наші партнери з України повідомили мене, що останнім часом щомісяця це — 27 тисяч убитих і поранених. І це, звісно, на жаль, у найсумнішому значенні цього слова, рекорди в цій війні», — сказав Туск.

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Польський прем’єр припустив, що «з такою тенденцією зима в Україні справді може бути катастрофічною».

Також Туск визнав, що обіцянки щодо енергетичного перемир’я між Росією та Україною, про які говорив президент США Дональд Трамп, не виправдалися.

«Відтоді відбулося численні напади, зокрема на енергетичну інфраструктуру в Україні. Тому ми повинні припускати, що це продовжуватиметься, що також має наслідки для Польщі, оскільки ці напади все частіше спрямовані на об’єкти дуже близько до наших прикордонних переходів з Україною», — сказав прем’єр-міністр Польщі.

Польські ЗМІ пов’язують вказану Туском цифру із заявою голови ОП Кирила Буданова, який недавно заявляв, що Україна має щомісячно залучати до лав Сил оборони щонайменше 30 тисяч осіб.

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Своєю чергою, українські Генштаб і Міноборони заяву Туска поки не коментували.

Зауважимо, що ці цифри не підтверджуються українською стороною. Так, у липні цього року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News повідомив про 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених українських військовослужбовців.

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