TAYANNA відверто зізналася, чому пішла зі сцени та розірвала співпрацю з Бадоєвим

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Українська співачка TAYANNA розповіла, чому припинила співпрацю з режисером Аланом Бадоєвим, поставила кар’єру на паузу та пережила період глибокої депресії.

Артистка відверто згадала один із найважливіших етапів своєї кар’єри. Саме тоді її професійне життя стрімко набирало обертів. Водночас сама Тетяна Решетняк не могла повною мірою усвідомити власний успіх. Співачка зізналася, що постійно знецінювала свої досягнення. Попри це, співпрацю з Бадоєвим вона називає одним із найуспішніших періодів у своєму житті. Їхня професійна взаємодія тривала близько п’яти років.

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«Це найуспішніший кейс у моєму житті. Я йому дуже довірилася. Сліпо йому вірила. Дивилася в рот і робила все, що він скаже. У мене до нього велика повага. Він для мене як боженька у шоубізнесі. Це був період, коли я вірила, і не вірила. У мене була оця постійно внутрішня боротьба. Це був дуже крутий період часу. Тривав десь, напевно, 5 років», — розповіла TAYANNA у проєкті «Розмова».

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TAYANNA / © скриншот

Однак завершення їхньої співпраці сталося не через професійний конфлікт. На той момент у житті артистки з’явилися серйозні стосунки. Вона планувала заміжжя, будувала будинок і вирішила зробити паузу в кар’єрі. До того ж завершувався її контракт із режисером, тож TAYANNA сама повідомила йому про своє рішення. Після цього їхні професійні шляхи розійшлися.

«В нас класна була синергія. Я почала зустрічатися з хлопцем. В нас були серйозні стосунки, будували будинок, мала вийти заміж. З Аланом у нас закінчувався контракт. Я прийшла і сказала, що буду виходити заміж, що буде пауза. І так воно все пішло нанівець. І ми перестали працювати. Я відчуваю, що йому було неприємно, і мені було неприємно», — пригадала артистка.

TAYANNA / © скриншот

Згодом особисте життя TAYANNA змінилося, а разом із ним почався один із найважчих періодів для співачки. Вона розійшлася з коханим, втратила фінансову стабільність і закрила власну студію. Артистка зізналася, що тоді переживала глибоку депресію та майже не мала сил. На певний час вона переїхала до батька у Чернівці, де почала працювати з психологом.

«Я розійшлася з хлопцем, у мене не було грошей, я закрила студію. Все полетіло, а фундаменту не було. В мене була глибока депресія. Не було енергії. Я довгий період жила у тата у Чернівцях, займалася з психологом. Я думала, що помру. Мені не хотілося нічого. Не хотіла пити антидепресанти, я проти таблеток. Йога, біг, психолог, займалася собою. Я втратила сенси до всього. Мене рятував мій син», — поділилася TAYANNA.

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TAYANNA / © скриншот

Після розриву стосунків співачка навіть намагалася відновити професійний контакт із Бадоєвим. Вона телефонувала режисерові та запитувала, чи можуть вони знову працювати разом, однак на той момент повернути колишню співпрацю вже не вдалося. Водночас TAYANNA наголосила, що зараз вони залишаються у хороших стосунках.

Нагадаємо, нещодавно 41-річна TAYANNA в трусиках вилізла на дерево та показала пікантний збір черешні.

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