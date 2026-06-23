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- Гламур
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41-річна TAYANNA в трусиках вилізла на дерево та показала пікантний збір черешні
Співачка ефектно позувала на гілці та нарвала ягід.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім’я якої Тетяна Решетняк, здивувала шанувальників незвичним літнім контентом та показала, як збирає черешню просто з дерева.
Артистка поділилася в Instagram атмосферним роликом, який одразу привернув увагу підписників. На кадрах виконавиця постала серед зеленого саду. Для знімання TAYANNA обрала чорні трусики та кроп-топ із візерунками. Спершу співачка піднялася до крони дерева драбиною. А вже потім влаштувала імпровізовану фотосесію просто на гілці. Не обійшлося і без збору стиглих ягід.
Кадри швидко набрали чимало вподобань та коментарів. Шанувальники засипали виконавицю компліментами та відзначили її чудову фізичну форму. Дехто також пожартував, що після такого відео звичайний збір черешні вже ніколи не буде таким самим.
Нагадаємо, нещодавно TAYANNA на свіжих фото приголомшила дорослим виглядом 13-річного сина-красеня.