Скандал із Варшавою набирає обертів: у Польщі зробили категоричну заяву щодо примирення з Україною

У Польщі відмовились від допомоги посередників у врегулюванні суперечки з Україною / © ТСН.ua

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У вівторок, 23 червня, у Варшаві речник польського уряду Адам Шлапка під час пресконференції відхилив пропозицію Європейської комісії про допомогу у вирішенні дипломатичної суперечки з Києвом. Посадовець наголосив на необхідності самостійної деескалації конфлікту, який розгорівся через історичні питання та позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди.

Про офіційну реакцію влади на пропозицію європейських інституцій щодо примирення сторін пише Onet.

Деескалація конфлікту та конференція у Гданську

Напередодні речниця Єврокомісії Паула Піньйо публічно заявила про готовність інституції виступити медіатором, зауваживши, що від нинішньої конфронтації виграє лише російський диктатор Володимир Путін. Коментуючи цю ініціативу, представник польського уряду визнав, що поточна ситуація є складнішою, ніж будь-коли раніше, проте Варшава хоче вирішити всі проблеми самостійно.

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«Я думаю, що у відносинах між Польщею та Україною ми не потребуємо посередництва, але в інтересах обох держав деескалувати цю суперечку, адже у нас є багато спільної роботи», — наголосив Адам Шлапка.

Як приклад такої важливої співпраці він навів масштабну Конференцію з питань відновлення України (URC 2026), яка розпочинається у Гданську. Головною темою зустрічі лідерів міжнародних фінансових інституцій та урядовців стане економічна і оборонна допомога Києву. Замість президента Володимира Зеленського, чий візит скасували після скандалу з орденом Білого Орла, українську делегацію на цьому заході очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Пропозиції допомоги від інших країн

Варто зазначити, що Єврокомісія стала не першою інституцією, яка запропонувала допомогу у примиренні сторін. Раніше головна радниця литовського президента Аста Скайскіріте заявила про готовність Литви виступити медіатором у цій складній дипломатичній суперечці. Посадовиця пояснила таку ініціативу сильним розігріванням емоцій з обох боків, через що доведеться докласти чималих зусиль для організації безпосередньої розмови між польським та українським лідерами.

Представники литовського керівництва також серйозно стурбовані можливим скасуванням візиту українського президента на міжнародну конференцію до Гданська, що може негативно вплинути на ухвалення рішень щодо відбудови. У Вільнюсі наголошують на необхідності збереження міцного стратегічного партнерства між Варшавою та Києвом. Дипломати переконані, що недопущення послаблення цього союзництва є критично важливим завданням для забезпечення безпеки усього регіону.

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