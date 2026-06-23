Напруга між Польщею та Україною дійшла до Єврокомісії: що кажуть у Брюсселі

Марта Кос

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Європейська комісія стежить за напруженням у відносинах між Україною та Польщею, однак досі їй вдавалося розв’язувати подібні двосторонні проблеми.

Про це 23 червня у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у коментарі “Суспільному”.

За її словами, Єврокомісія відстежує ситуацію між Києвом і Варшавою. Водночас Кос навела як приклад Угорщину, з якою також виникали складні питання.

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“Ми стежимо за тим, що відбувається у двосторонніх відносинах. Досі нам завжди вдавалося розв’язувати ці питання, навіть з Угорщиною”, — сказала єврокомісарка.

Кос також прокоментувала майбутню конференцію з відновлення України, яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську. За її словами, на захід очікують понад 5 тисяч учасників.

Єврокомісарка повідомила, що під час конференції планується підписання понад 20 проєктів. Участь у ній мають взяти міжнародні фінансові інституції, представники бізнесу та урядів.

“Поки країна перебуває у стані війни, те, що ми можемо зробити зараз разом із європейськими коштами, — це підтримати ці інвестиції або знизити ризики, пов’язані з ними”, — зазначила Кос.

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Окремо вона висловилася щодо можливого відкриття наступних п’яти переговорних кластерів для України та Молдови, яке анонсували на липень.

За словами Кос, головним завданням для обох країн залишається виконання необхідних умов. Вона наголосила, що з боку Єврокомісії все готове до відкриття всіх кластерів у липні.

“Я розраховую на обидва уряди, на політиків обох країн, що вони забезпечать виконання необхідних кроків для відкриття решти кластерів, а згодом — закриття розділів один за одним”, — сказала єврокомісарка.

Водночас остаточне рішення залежатиме від позиції держав-членів ЄС. Кос заявила, що налаштована оптимістично й очікує просування процесу найближчим часом.

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“Як складеться ситуація в державах-членах, ми ще побачимо, але я впевнена: якщо не в липні, то дуже скоро”, — додала вона.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Напруження у відносинах між Україною та Польщею загострилося одразу на кількох напрямах. Зокрема, польська митниця вже два місяці блокує вантажі “Укрпошти”, через що компанії довелося перенаправляти транзитні потоки в обхід Польщі — через Угорщину та Словаччину.

За словами генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського, така ситуація ускладнила логістику та збільшила витрати компанії. Водночас для клієнтів ці зміни залишилися майже непомітними.

Польський прем’єр різко відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Володимира Зеленського. З його слів, загострення відносин між лідерами двох держав є шкідливим у нинішніх безпекових умовах, бо воно «тішить Путіна і шокує наших союзників».

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Пізніше Туск дав суворе попередження через розгортання конфлікту України та Польщі. Суперечку він назвав «стратегічною помилкою», від якої програють обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані.

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