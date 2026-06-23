У Москві «вибухнули» погрозами на адресу України через Білорусь: чим лякають цього разу

Сергій Лавров / © Associated Press

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Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на посольському круглому столі заявив, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі несуть небезпеку.

Про це пишуть російські ЗМІ.

На думку російського урядовця, попередження українського лідера стосовно використання білоруської інфраструктури та техніки для ударів по Україні є спробою розширити масштаби протистояння.

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«Це, очевидно, націлено на те, щоб втягнути Білорусь напряму в конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами», — цинічно прокоментував він.

Російський міністр не уточнив, чому саме оборонні заяви України мають стати причиною залучення Мінська до бойових дій, проте звинуватив Київ у свідомому руйнуванні мирних перспектив.

Для підсилення своїх слів Лавров вирішив нагадати міжнародній спільноті про військові зобов’язання перед режимом Олександра Лукашенка. Він наголосив, що між Москвою і Мінськом існують чіткі юридичні домовленості у сфері оборони.

За його словами, Росія розглядає будь-які кроки щодо Білорусі як пряму загрозу власним інтересам на геополітичній арені.

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«Від березня 2025 року діє договір між Російською Федерацією та Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави», — нагадав чиновник країни-агресорки.

Завершуючи свій виступ, він перейшов до «традиційних» погроз, зазначивши, що Кремль готовий задіяти всі наявні ресурси в разі зміни ситуації на українсько-білоруському кордоні.

Москва намагається сформувати враження, що будь-яка відповідь України на загрози з північного напрямку отримає жорстку реакцію з боку російської армії.

«І в разі необхідності ми готові вжити всього комплексу заходів, який передбачений договором, щоб гарантувати безпеку нашого союзника і, звісно, безпеку Союзної держави», — резюмував очільник МЗС РФ.

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Зеленський висунув ультиматум Лукашенку

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові. Він вимагає негайно припинити допомогу Росії в коригуванні ударів по українських містах. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

20 червня Зеленський знову виступив з попередженням до білоруської влади.

Вчора глава держави знову різко звернувся до Лукашенка і заявив, що «вибачення хай він залишить для себе».

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