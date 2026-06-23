В Москве "взорвались" угрозами в адрес Украины из-за Беларуси: чем пугают на этот раз

Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе, заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно Беларуси несут опасность.

Об этом пишут Росс СМИ.

По мнению российского чиновника, предупреждение украинского лидера об использовании белорусской инфраструктуры и техники для ударов по Украине — попытка расширить масштабы противостояния.

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«Это очевидно нацелено на то, чтобы вовлечь Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым усложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», — цинично прокомментировал Лавров.

Российский министр не уточнил, почему именно оборонные заявления Украины должны стать причиной привлечения Минска в боевые действия, однако обвинил Киев в сознательном разрушении мирных перспектив.

Для усиления своих слов Лавров решил напомнить международному сообществу о военных обязательствах перед режимом Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что между Москвой и Минском существуют четкие юридические договоренности в сфере обороны.

По словам Лаврова, Россия рассматривает любые шаги по отношению к Беларуси как прямую угрозу собственным интересам на геополитической арене.

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«С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — напомнил чиновник страны-агрессорки.

Завершая свое выступление, Лавров перешел к «традиционным» угрозам, отметив, что Кремль готов задействовать все имеющиеся ресурсы в случае изменения ситуации на украинско-белорусской границе.

Москва пытается сформировать впечатление, что любой ответ Украины на угрозы северного направления получит жесткую реакцию со стороны российской армии.

«И в случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», — резюмировал глава МИД РФ.

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Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко. Он требует немедленно прекратить помощь России в корректировке ударов по украинским городам. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

20 июня Зеленский снова выступил с предупреждением к белорусским властям.

Вчера глава государства снова резко обратился к Лукашенко и заявил, что «извинения пусть он оставит для себя».

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