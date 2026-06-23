Злата Огневич сделала неожиданное признание об отношениях между звездами

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич откровенно высказалась о дружбе в шоу-бизнесе и назвала артистов, с которыми поддерживает теплые отношения.

Исполнительница призналась, что не верит в безусловную дружбу между всеми представителями индустрии. По её словам, в украинском шоу-бизнесе много взаимного уважения, поддержки и общения. В то же время далеко не все хорошие отношения можно назвать настоящей дружбой. Артисты могут советоваться друг с другом, делиться опытом и даже регулярно общаться. Однако уровень доверия, при котором человек готов прийти на помощь в любой момент, встречается гораздо реже.

«Для меня дружба — это совсем другое. Дружба — это такая тихая гавань, куда можно зайти, чтобы отдохнуть, перевести дух, быть собой. В шоу-бизнесе всё устроено иначе. Здесь есть конкуренция, здесь есть постоянная гонка за „номером один“. Это далеко не спокойная гавань, и настоящая дружба встречается очень редко», — сказала Злата в комментарии блогеру Саше Гетьману.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Впрочем, артистка отмечает, что среди коллег всё же есть люди, которых она может назвать близкими. За годы работы на сцене она установила прочные дружеские связи с несколькими известными исполнителями. Именно с ними певица поддерживает особенно теплые отношения не только в профессиональной, но и в личной жизни.

«Я могу назвать своими подругами Джамалу, Тоню Матвиенко, Алену Омаргалиеву. Также я очень тепло отношусь к SHUMEI», — поделилась артистка.

Напомним, недавно Злата Огневич порадовала поклонников редкими фотографиями с мамой и устроила ей особенный день в Киеве.

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