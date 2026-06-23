Ольга Фреймут развеяла миф о себе и рассказала о жизни в Лондоне: "Это изнурительно"

Ольга Фреймут / © Getty Images

Реклама

Ведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала, как лишилась привычной украинской «сладкой жизни» и почему сейчас в Великобритании живет в режиме постоянного контроля.

Когда-то звезда была одной из самых успешных телеведущих страны, работала на ведущих телеканалах и могла позволить себе практически не беспокоиться о бытовых проблемах. Однако полномасштабная война изменила привычный уклад её жизни. Сегодня знаменитость проживает в Великобритании, где ежедневно сталкивается с новыми вызовами. По словам ведущей, эмиграция оказалась гораздо сложнее, чем может показаться со стороны. Теперь большинство вопросов — от домашних дел до профессиональных задач — она решает самостоятельно.

Ольга Фреймут

В интервью URC RadioФреймут призналась, что сейчас не может позволить себе расслабиться. Она говорит, что ответственности стало значительно больше, а жизнь в другой стране требует постоянного внимания и усилий.

Реклама

«Я говорю о самоконтроле. Если я сейчас расслаблюсь, то всё пойдёт наперекосяк. На мне лежит очень много дел. Я девушка-эмигрантка. Мне нужно заботиться о жизни в новой стране. Это изматывает», — поделилась телеведущая.

Особенно поразительной для неё стала разница между нынешней жизнью и той, что была до войны. Звезда вспоминает, что раньше почти не занималась бытовыми вопросами, тогда как сейчас вынуждена совмещать домашние дела с работой и многочисленными проектами. Более того, она даже не пользуется услугами уборщицы, хотя уверяет: причина вовсе не в финансах.

«До войны моя жизнь была Dolce Vita. Целая куча помощников. Я не задумывалась о бытовых делах. Теперь я могу проводить совещание в издательстве, варить борщ и при этом ещё ногой мыть пол. И дело не в том, что мне жалко денег на уборщицу. Мне не жалко. Стыдно вызывать уборщицу в такие небольшие апартаменты», — призналась Фреймут.

Ольга Фреймут

Кроме того, ведущая объяснила, почему сознательно выбрала для жизни именно Лондон. По её мнению, ритм жизни в британской столице не позволяет терять мотивацию и заставляет постоянно двигаться вперёд. В то же время Фреймут развеяла ещё один популярный миф о себе. Знаменитость подчеркнула, что образ бескомпромиссной ревизорши, который запомнился зрителям, не отражает её характер в полной мере.

Реклама

«Самый большой миф — что я очень правильная. Потому что я вообще неправильная. Это такой публичный эффект телевизионного образа. Я не могу сказать, что образ ревизора — это какой-то выдуманный образ. Потому что это я, но в каком-то проявлении себя», — отметила телеведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут порадовала поклонников снимками со своей подросшей красавицей-дочерью и показала, чем они занимались в Лондоне.

Новости партнеров