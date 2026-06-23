Ольга Фреймут розвінчала міф про себе та розповіла про життя в Лондоні: "Це виснажливо"

Ольга Фреймут / © Getty Images

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Ведуча Ольга Фреймут відверто розповіла, як втратила звичне українське «солодке життя» і чому нині у Великій Британії живе в режимі постійного контролю.

Колись зірка була однією з найуспішніших телеведучих країни, працювала на топових телеканалах і могла дозволити собі майже не перейматися побутом. Однак повномасштабна війна змінила звичний уклад її життя. Сьогодні знаменитість мешкає у Великій Британії, де щодня стикається з новими викликами. За словами ведучої, еміграція виявилася набагато складнішою, ніж може здаватися збоку. Тепер більшість питань — від домашніх справ до професійних завдань — вона вирішує самостійно.

Ольга Фреймут

В інтерв’ю URC Radio Фреймут зізналася, що нині не може дозволити собі розслабитися. Вона говорить, що відповідальності стало значно більше, а життя в іншій країні потребує постійної уваги та зусиль.

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«Я про контроль. Якщо я зараз розслаблюся, то все буде погано. Дуже багато справ на мені. Я дівчина в еміграції. Мені потрібно дбати про життя в новій країні. Це виснажливо», — поділилася телеведуча.

Особливо разючою для неї стала різниця між нинішнім життям і тим, яке було до війни. Зірка пригадує, що раніше майже не займалася побутовими питаннями, тоді як зараз змушена поєднувати домашні справи з роботою та численними проєктами. Ба більше, вона навіть не користується послугами прибиральниці, хоча запевняє: причина зовсім не у фінансах.

«Довоєнне життя у мене було Dolce Vita. Купа помічників. Я не думала про побут. Тепер я можу вести нараду у видавництві і варити борщ, і тим часом ще підлогу мити ногою. І не те, що мені шкода грошей на прибиральницю. Мені не шкода. Соромно кликати прибиральницю в такі невеликі апартаменти», — зізналася Фреймут.

Ольга Фреймут

Також ведуча пояснила, чому свідомо обрала для життя саме Лондон. На її думку, ритм британської столиці не дозволяє втрачати мотивацію та змушує постійно рухатися вперед. Водночас Фреймут розвіяла ще один популярний міф про себе. Знаменитість наголосила, що образ безкомпромісної ревізорки, який запам’ятали глядачі, не відображає її характер повною мірою.

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«Найбільший міф — що я дуже правильна. Тому що я взагалі неправильна. Це такий публічний ефект телевізійного образу. Я не можу сказати, що ревізорський образ — це такий образ-образ. Тому що це я, але в якомусь прояві себе», — зазначила телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут замилувала кадрами з підрослою донькою-красунею та показала, чим вони займалися в Лондоні.

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