Солист хора «Гомон» Вадим Яценко стал владельцем нового роскошного авто за более чем 30 тысяч долларов

Вадим Яценко

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Художественный руководитель хора «Гомон» и дирижер Вадим Яценко стал владельцем нового роскошного авто за более чем 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на данные из государственного реестра. Отмечается, что Вадим Яценко владеет Peugeot 3008. Авто, которое 2025 года выпуска, было приобретено в салоне. Стоимость машины меняется в зависимости от комплектации, но в общем-то желающим ее приобрести придется выложить от 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов.

Оформление авто на Вадима Яценко состоялось в апреле 2026 года. Что интересно, через месяц стало известно, что дирижер является амбассадором французского автопроизводителя Peugeot, о чем объявил его официальный украинский представитель. Поэтому, по всей вероятности, Вадим Яценко стал владельцем авто в рамках их сотрудничества.

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У Вадима Яценко появилось новое авто / © obozrevatel.com

Отметим, Вадим Яценко стал дирижером хора «Гомон» в 2023 году. А уже в 2025-м коллектив приобрел широкую популярность. Это произошло благодаря соцсетям, когда завирусилось видео, как «Гомон» исполняет хит Степана Гиги «Цей сон».

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева приобрела элитный автомобиль от Mercedes за более чем 100 тысяч долларов. Хореограф раскрыла, откуда взяла на него деньги.

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