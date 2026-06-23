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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
8392
Время на прочтение
1 мин

Утром областной центр взорвался взрывами: РФ атаковала город — первые детали (фото)

По данным властей, из-за атаки на город по меньшей мере один человек получил травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Утром во вторник, 23 июня, оккупационная армия атаковала Запорожье. В областном центре произошел прилет.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Вражеским ударом нанесено возгорание автомобилей на территории частной стоянки. Предварительно есть один пострадавший», — подчеркнул чиновник.

Атака на Запорожье с утра 23 июня.

Атака на Запорожье с утра 23 июня.

Напомним, ночью Россия также атаковала Запорожье. В разных районах города возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, жилой дом, станцию технического обслуживания автомобилей и автозаправочную станцию.

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Дата публикации
Количество просмотров
8392
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