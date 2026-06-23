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- Украина
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Утром областной центр взорвался взрывами: РФ атаковала город — первые детали (фото)
По данным властей, из-за атаки на город по меньшей мере один человек получил травмы.
Утром во вторник, 23 июня, оккупационная армия атаковала Запорожье. В областном центре произошел прилет.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Вражеским ударом нанесено возгорание автомобилей на территории частной стоянки. Предварительно есть один пострадавший», — подчеркнул чиновник.
Напомним, ночью Россия также атаковала Запорожье. В разных районах города возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, жилой дом, станцию технического обслуживания автомобилей и автозаправочную станцию.
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