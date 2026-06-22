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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 23 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 июня?

Нынешний день идеально подходит для любых начинаний, но все-таки особое внимание стоит обратить на решение профессиональных вопросов — преимущественно тех, которые давно были запланированы, но пока — по самым разным причинам — не осуществлены. Время также благоприятно для открытия собственного дела, которое позволит воплотить в жизнь свои планы и мечты. А вот бездействовать — категорически не рекомендуется, нужно найти себе хоть какое-то — лучше всего, приятное — занятие, в том числе, и свое хобби.

Скорпион

Скорпионам день принесет массу сюрпризов и, как следствие, приятных эмоций, которые коснутся всех сфер жизни и деятельности. Правда, для этого им придется использовать тактику позитивного мышления, к которому они традиционно относятся скептически. С одной стороны, представители знака — в силу присущего им пессимизма — в любом событии или явлении первым делом видят негатив, а уж потом — позитив. С другой, они не доверяют психологическим технологиям, считая их бесполезными, но сегодня в этом смысле будут приятно удивлены.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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