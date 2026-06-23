Кремль. / © Associated Press

Реклама

Украинские атаки продолжают обострять дефицит бензина в России и препятствуют логистике врага к временно оккупированным территориям Украины. Уже даже в Кремле признали серьезную проблему.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что усиленная ударная кампания Украины против НПЗ страны-агрессорки и логистики от марта 2026 привела к дефициту бензина не только на всех оккупированных территориях, но и во многих российских регионах. Власти РФ до сих пор пытаются справиться с этим дефицитом.

Реклама

В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что цены на российское горючее сильно растут на фоне постоянного дефицита. Впрочем, он заявил, что правительство координирует свои действия с нефтяными компаниями для решения этой проблемы, а также работает над минимизацией последствий ударов по Крыму и обеспечением поставки топлива населению там.

В ISW отмечают, что Москва также вводит больше ограничений на покупку бензина и призывает гражданских лиц сократить свои частные поездки для борьбы с дефицитом.

Так, связанный с Кремлем российский милблогер заявил о предложении перейти на «мини-нефтеперерабатывающие заводы» для борьбы с дефицитом. Впрочем, говорит он, эта мера не покроет внутренний спрос РФ, поэтому стране придется вернуться к использованию недействующих бензинов АИ-76 и АИ-80, а не заменять его на имеющийся бензин.

Российские оккупационные власти также дополнительно ограничивают движение ключевыми логистическими артериями в аннексированный Крым. В частности, временно закрыто движение через Керченский мост 22 июня. На полуострове также недавно прекратили продажу бензина любым негосударственным организациям и приостановили паромные перевозки. Так называемый «губернатор» Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке работы всех детских лагерей до 1 сентября 2026 года.

Реклама

Ситуация с горючим в РФ — последние новости

В последнее время топливный кризис охватил РФ. Постоянные атаки украинских БПЛА уже повредили часть российских НПЗ, поэтому заводы работают с ограничениями. На фоне проблем Москва может закупать бензин и дизель из Азии.

В то же время начали расти цены на газ и усугубляется дефицит горючего в ряде регионов. В частности, в крупных городах — как Санкт-Петербург, Воронеж и Тула. Водители жалуются на высокие цены на газ и неравномерную доступность топлива.

Последние атаки на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику в аннексированном Крыму. Так, после открытия моста с полуострова массированно пытаются уехать оккупанты со своими семьями.

Новости партнеров