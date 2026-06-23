Королева Максима с мужем-королем и дочерью посетили футбольный матч

Королева Максима / © Getty Images

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Их Величества король и королева присутствовали на матче группы E Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между Эквадором и Кюрасао на стадионе «Канзас-Сити» 20 июня 2026 года в Канзас-Сити, штат Миссури.

Король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Ариана / © Getty Images

Королева Максима появилась на трибунах в синей футболке и с шарфом с желтой бахромой на шее, и цветочных серьгах в ушах. Рядом с ней были запечатлены ее супруг король Виллем-Александр и их младшая дочь принцесса Ариана, приехавшая с родителями в США на Чемпионат мира.

Королева Максима / © Getty Images

Ранее мы показывали, как король Виллем-Александр и королева Максима вместе со своей младшей дочерью принцессой Арианой посетили матч между командами Нидерландов и Швеции на стадионе «Хьюстон» в Хьюстоне. Нидерландская королевская семья любит спорт и часто посещает чемпионаты и Олимпийские игры.

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