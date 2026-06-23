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Королева Максима з чоловіком-королем та дочкою відвідали футбольний матч
Королева Максима та король Віллем-Олександр приїхали на Чемпіонат світу з футболу.
Їхні Величності король і королева були присутні на матчі групи E Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між Еквадором і Кюрасао на стадіоні «Канзас-Сіті» в Канзас-Сіті, штат Міссурі.
Королева Максима з’явилася на трибунах у синій футболці та з шарфом із жовтою торочкою на шиї, та квіткових сережках у вухах. Поруч із нею були заскочені її чоловік король Віллем-Олександр та їхня молодша дочка принцеса Аріана, яка приїхала з батьками до США на Чемпіонат світу.
Раніше ми показували, як король Віллем-Олександр та королева Максима разом зі своєю молодшою дочкою принцесою Аріаною відвідали матч між командами Нідерландів та Швеції на стадіоні «Г’юстон» у Г’юстоні. Нідерландська королівська родина любить спорт і часто відвідує чемпіонати та Олімпійські ігри.