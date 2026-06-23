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Дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — показала свого 86-річного батька
На честь Дня батька багато знаменитостей продовжують публікувати в мережі фото своїх батьків.
56-річна Лорен Санчес — журналістка та дружина мільярдера Джеффа Безоса — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких зображений її батько — 86-річний Рей Санчес, а також вона разом із ним.
Батько знаменитості працював льотним інструктором та авіамеханіком — про що свідчать ці знімки. Саме він прищепив Лорен любов до авіації, навчивши її основам керування літальними апаратами. Згодом Санчес самостійно отримала ліцензію пілота та заснувала аерокосмічну компанію Black Ops Aviation, яка займається аерофотозйомкою, відеозйомкою, а також надає послуги з використанням вертольотів і літаків.
Рей Санчес разом із колишньою дружиною Елеонорою виховував Лорен в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Коли дівчинці було 7 років, батьки розлучилися. Пізніше Рей одружився вдруге, і в цьому шлюбі народилася зведена сестра Лорен — Елена.
Нагадаємо, що раніше Лорен Санчес опублікувала рідкісні фото зі своїм 20-річним сином.