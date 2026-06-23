Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

56-річна Лорен Санчес — журналістка та дружина мільярдера Джеффа Безоса — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких зображений її батько — 86-річний Рей Санчес, а також вона разом із ним.

Лорен Санчес із батьком

Батько Лорен Санчес (ліворуч)

Батько Лорен Санчес

Лорен Санчес із батьком

Батько знаменитості працював льотним інструктором та авіамеханіком — про що свідчать ці знімки. Саме він прищепив Лорен любов до авіації, навчивши її основам керування літальними апаратами. Згодом Санчес самостійно отримала ліцензію пілота та заснувала аерокосмічну компанію Black Ops Aviation, яка займається аерофотозйомкою, відеозйомкою, а також надає послуги з використанням вертольотів і літаків.

Лорен Санчес із батьком

Рей Санчес разом із колишньою дружиною Елеонорою виховував Лорен в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Коли дівчинці було 7 років, батьки розлучилися. Пізніше Рей одружився вдруге, і в цьому шлюбі народилася зведена сестра Лорен — Елена.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Лорен Санчес опублікувала рідкісні фото зі своїм 20-річним сином.

Новини партнерів