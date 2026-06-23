Гондурас хоче купити дрони в України, але не для війни: для чого їх використають

Військовий ЗСУ із безпілотником (ілюстративне фото) / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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Гондурас планує закупити в України безпілотники для боротьби з незаконним обігом наркотиків і посилення охорони кордонів.

Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура під час Генеральної асамблеї Організації американських держав, передає Euro News.

За його словами, українські дрони можуть допомогти владі ефективніше контролювати віддалені райони, стежити за кордонами та виявляти діяльність злочинних угруповань.

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“Ми говоримо про безпілотники для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання”, — сказав Асфура.

Президент Гондурасу додав, що Україна може допомогти його країні посилити боротьбу з наркотрафіком. Він назвав це питанням національної безпеки.

Переговори про можливу закупівлю дронів відбулися після зустрічі Асфури з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Під час розмови Зеленський запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема в галузі безпілотних систем.

Україна після початку повномасштабної війни стала одним із світових лідерів у застосуванні дронів. Українські військові активно використовують безпілотні системи для розвідки, наведення та ударів на великих відстанях, що прискорило розвиток цієї галузі.

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Під час зустрічі із президентом Гондурасу Зеленський наголосив, що Україна має значний досвід у сфері безпілотних технологій.

“З точки зору безпеки, сьогодні у військовій сфері та технологіях безпілотників Україна є однією з найсильніших у світі. І я знаю, що це вас цікавить”, — сказав Зеленський.

Асфура також зазначив, що українські безпілотники можуть використовувати не лише для безпеки, а й у цивільних сферах, зокрема в сільському господарстві.

Проблема наркотрафіку у Гондурасі: що відомо

Гондурас залишається одним із транзитних маршрутів для постачання кокаїну з Південної Америки на північ. Останнім часом у країні також зростає занепокоєння через місцеве вирощування коки та роботу лабораторій із переробки наркотиків.

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Сили безпеки вже знаходили плантації та нарколабораторії у віддалених регіонах. Це викликає побоювання, що Гондурас може перетворюватися не лише на транзитний коридор, а й на активну частину ланцюга виробництва наркотиків.

Проблему посилює діяльність організованих злочинних угруповань, зокрема MS-13 та Barrio 18. Вони пов’язані з вимаганням, насильством і контролем над окремими територіями. Рівень убивств у Гондурасі становить близько 24 на 100 тисяч жителів, що майже вчетверо вище за середньосвітовий показник.

Лише минулого місяця в одному з населених пунктів, де тривають конфлікти через маршрути наркотрафіку, загинули 19 людей. Також поблизу кордону з Гватемалою внаслідок нападу, який пов’язують із наркоторговцями, загинули п’ятеро поліцейських.

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