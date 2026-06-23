Росія підняла ядерні бомбардувальники Ту-160 біля країни НАТО: що відомо

Росія підняла ядерні бомбардувальники

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Росія проводить навчання з використанням ядерної авіації поблизу північних кордонів Великої Британії. Все це відбувається на тлі закликів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова застосувати атомну зброю.

Про це повідомляє Daily Mail.

Росія проводить навчання з ядерними бомбардувальниками біля Британії

Росія провела ядерні навчання із залученням стратегічної авіації біля узбережжя Великої Британії. Над нейтральними водами Баренцового та Норвезького морів, що розташовані між Норвегією та Ісландією, відбувся 16-годинний політ надзвукових стратегічних бомбардувальників Ту-160.

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За інформацією Міністерства оборони РФ, ракетоносці відпрацьовували дозаправку в повітрі під супроводом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. Для перехоплення та супроводження російських літаків у небо піднімали винищувачі F-35 ВПС Норвегії та інших країн НАТО.

Інцидент трапився на тлі чергового загострення — погроз використати ядерний потенціал. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час закритих зборів Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ висловився за використання атомної зброї.

У червні 2026 року Лавров вже висловлювався про те, що ядерна війна є можливою, якщо західні країни відмовляться підкоритися вимогам Путіна:

«Пряма конфронтація між НАТО та Росією може швидко перерости в обмін ядерними ударами з катастрофічними наслідками», — заявляв росіянин.

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Проблеми Британії з флотом і неготовність до війни з РФ

Нагадаємо, весь флот британських ударних атомних підводних човнів класу «Астут» наразі перебуває в порту через необхідність технічного обслуговування та ремонту. За даними Daily Mail, жоден із п’яти човнів-мисливців зараз не придатний до виходу в море.

Ця ситуація виникла внаслідок багаторічного браку фінансування ремонту та купівлі запчастин. Військові експерти та екскерівники флоту називають ситуацію критичною та «черговим приниженням» для країни. Простій підводних човнів робить британські інтернет- та силові кабелі вразливими для російського саботажу.

Крім того, без ударних човнів залишаються беззахисними стратегічні ракетоносці класу «Вангард», які забезпечують ядерне стримування. Проблеми з підводними човнами збіглися в часі з черговою поломкою британського авіаносця вартістю 3,5 млрд фунтів, який був змушений стати на ремонт у Норвегії.

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