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Часникові стрілки по-корейськи: рецепт оригінальної сезонної закуски
Початок літа — це сезон часникових стрілок, не поспішайте їх викидати. Це пікантна, ароматна закуска, яка ідеально підійде до м’ясних страв, рису, каш або як самостійна страва.
Для приготування помийте молоді пагони часнику, обріжте верхню частину, наріжте та обсмажте в олії зі спеціями.
Інгредієнти
- стрілки часнику
- 300 г
- олія
- 2 ст. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- яблучний оцет
- 1 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- коріандр
- 0,25 ч. л.
- гострий перець чилі
- 0,25 ч. л.
- мелена паприка
- 0,5 ч. л.
- насіння кунжуту
- 1 ч. л.
- сіль за смаком
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Помийте стрілки часнику, відріжте верхні суцвіття та наріжте на шматочки довжиною 3–5 сантиметрів.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть стрілки і обсмажуйте 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб вони змінили колір і стали м’якими. За 1–2 хвилини до готовності додайте коріандр, гострий перець чилі, паприку, цукор, сіль, перемішайте.
Влийте соєвий соус, яблучний оцет, тушкуйте хвилину і посипте коріандром. Остудіть, перекладіть у посуд і поставте в холодильник.
Поради:
Замість яблучного оцту можна використовувати рисовий або винний.