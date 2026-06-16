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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Смажені часникові пагони зі сметаною: рецепт ніжного гарніру

Чудовий спосіб використати стебла часнику, що залишилися після обрізання, які можуть стати основою для приготування недорогої та корисної страви.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Коментарі
Часникові стрілки

Часникові стрілки / © Credits

Це ніжний гарнір або закуска з часниковим ароматом, яка за смаком нагадує смажені гриби. Страва готується дуже швидко і чудово поєднується з молодою картоплею або м’ясом.

Інгредієнти

стрілки часнику
500 г
сметана
120 г
вершкове масло
30 г
олія
1 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
свіжий кріп

  1. З часникових стрілок видаліть суцвіття, промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки довжиною 3–5 сантиметрів.

  2. У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло та олію, викладіть стрілки часнику і обсмажте, періодично помішуючи, близько 8-10 хвилин, поки вони не стануть м'якими і не змінять колір.

  3. Посоліть, додайте мелений чорний перець, сметану і ретельно перемішайте, тушкуйте ще 3-5 хвилин, за хвилину до закінчення приготування посипте кропом.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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