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Смажені часникові пагони зі сметаною: рецепт ніжного гарніру
Чудовий спосіб використати стебла часнику, що залишилися після обрізання, які можуть стати основою для приготування недорогої та корисної страви.
Це ніжний гарнір або закуска з часниковим ароматом, яка за смаком нагадує смажені гриби. Страва готується дуже швидко і чудово поєднується з молодою картоплею або м’ясом.
Інгредієнти
- стрілки часнику
- 500 г
- сметана
- 120 г
- вершкове масло
- 30 г
- олія
- 1 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- свіжий кріп
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З часникових стрілок видаліть суцвіття, промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки довжиною 3–5 сантиметрів.
У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло та олію, викладіть стрілки часнику і обсмажте, періодично помішуючи, близько 8-10 хвилин, поки вони не стануть м'якими і не змінять колір.
Посоліть, додайте мелений чорний перець, сметану і ретельно перемішайте, тушкуйте ще 3-5 хвилин, за хвилину до закінчення приготування посипте кропом.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.