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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не бояться самотності

Про те, чим для нас є самотність — злом чи благом — можна довго сперечатися, оскільки у кожного є своя відповідь на це питання.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо одні готові бути поруч із ким завгодно, аби тільки не залишатися на самоті, то інші ставляться до цього абсолютно байдуже.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не бояться самотності.

Водолій

Водолії не бояться самотності з дуже простої причини: вони її просто не помічають. Захопившись вирішенням чергового — безсумнівно важливого для них — завдання, представники цього знака припиняють бачити що-небудь навколо, тому для них не має значення, є хтось поруч чи ні.

Козоріг

Козороги надто зайняті роботою, тому на спілкування з оточенням — зокрема з близькими людьми — у них часто просто не вистачає часу. У результаті вони навіть радіють, що скрізь — як на роботі, так і вдома — можуть зосередитися на справах, не приділяючи уваги тим, хто поруч.

Діва

Дівам ніколи не буває нудно наодинці з собою — вони завжди знаходять собі цікаве заняття, яке не вимагає участі інших людей. Ну, а оскільки страх самотності в більшості випадків продиктований саме бажанням уникнути нудьги, вони легко залишаються на самоті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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