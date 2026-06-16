Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не бояться самотності

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І якщо одні готові бути поруч із ким завгодно, аби тільки не залишатися на самоті, то інші ставляться до цього абсолютно байдуже.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не бояться самотності.

Водолій

Водолії не бояться самотності з дуже простої причини: вони її просто не помічають. Захопившись вирішенням чергового — безсумнівно важливого для них — завдання, представники цього знака припиняють бачити що-небудь навколо, тому для них не має значення, є хтось поруч чи ні.

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Козоріг

Козороги надто зайняті роботою, тому на спілкування з оточенням — зокрема з близькими людьми — у них часто просто не вистачає часу. У результаті вони навіть радіють, що скрізь — як на роботі, так і вдома — можуть зосередитися на справах, не приділяючи уваги тим, хто поруч.

Діва

Дівам ніколи не буває нудно наодинці з собою — вони завжди знаходять собі цікаве заняття, яке не вимагає участі інших людей. Ну, а оскільки страх самотності в більшості випадків продиктований саме бажанням уникнути нудьги, вони легко залишаються на самоті.

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