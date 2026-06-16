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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не боятся быть одни
О том, чем является для нас одиночество — злом или благом — можно спорить долго, поскольку у каждого есть свой ответ на этот вопрос.
И если одни готовы находиться рядом с кем угодно, только бы не оставаться в одиночестве, то другие относятся к нему совершенно равнодушно.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не боятся быть одни.
Водолей
Водолеи не боятся одиночества по очень простой причине: они его просто не замечают. Увлекшись решением очередной — несомненно важной для них — задачи, представители знака перестают что-либо видеть вокруг, поэтому для них не имеет значения, есть кто-то рядом или нет.
Козерог
Козероги слишком заняты работой, поэтому на общение с окружающими –в том числе, и близкими людьми — у них часто просто не хватает времени. В результате, они бывают даже рады, что везде — как на работе, так и дома — они могут сосредоточиться на делах, не уделяя внимания тем, кто рядом.
Дева
Девам никогда не бывает скучно наедине с самими собой — они всегда находят себе интересное занятие, которое не требует привлечения вторых лиц. Ну а поскольку страх одиночества в большинстве случаев продиктован именно желанием избежать скуки, они легко остаются одни.
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