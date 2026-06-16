Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сомневаться в правильности своих намерений

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Самое главное в это время — не допускать сомнений в правоте и правильности своих намерений, поскольку неуверенность может погубить любое наше начинание.

Сегодня, 16 июня, начинать действовать необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом нельзя сомневаться в правильности своих намерений.

Близнецы

Близнецы в самих себе практически никогда не сомневаются, чего нельзя сказать о решениях, которые они принимают — тут у них постоянная неуверенность и метания из стороны в сторону. Сегодня им особенно важно остановиться на одном из двух вариантов решения вопроса.

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Рак

Раки — самый сомневающийся знак Зодиака, представители которого никогда не бывают до конца уверены — ни в самих себе, ни в том, что делают. Нынешний день исключением из общего правила не станет, поэтому им имеет смысл поработать над собой и — особенно — своей самооценкой.

Дева

Девы — один из самых самоуверенных знаков Зодиака, но из любого правила есть исключения, и сегодня они могут усомниться как в себе, так и в своих действиях — не только профессиональных, но и личных. Справиться с таким состоянием поможет только усилие воли, в которой у них недостатка нет.

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