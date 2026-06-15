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Топ-5 вьющихся растений, которые мгновенно придадут вашему саду "роскошный" вид, не требуя сложного ухода
В домах, которые словно «обнимает» зелень, есть что-то почти кинематографическое. Фасад, по которому медленно стекает плющ, арка с ароматным жасмином или розы, превращающие обычный забор в сцену из английского сада — все это давно стало символом уюта без лишних усилий. И самое приятное, что для достижения такого эффекта не нужно быть профессиональным садоводом.
Как отмечает издание Real Simple, вьющиеся растения способны буквально «поднять» привлекательность дома на новый уровень, ведь они придают цвет, текстуру и живую динамику фасаду, террасе или саду.
И главный миф, который они развенчивают, — это то, что красота требует сложного ухода. На самом деле среди вьющихся растений есть немало видов, которые не требуют постоянного внимания, хорошо адаптируются к различным условиям и растут почти сами по себе.
Плющ
Классика, которая не выходит из моды. Плющ — это стабильная, насыщенная зелень в любое время года. Он остается густым и декоративным даже зимой, когда большинство растений «засыпает».
Его легко формировать, он может оплетать решетки, заборы и даже фасады зданий. А ещё это одно из тех растений, которые быстро приживаются и не требуют сложного ухода при условии нормальной, дренированной почвы.
Плетистая гортензия
Если классическая гортензия ассоциируется с роскошными цветами, то её вьющийся родственник придаёт саду ещё и архитектурную выразительность. Плетистая гортензия растет быстро и образует живую завесу, которая летом дает приятную тень, а зимой пропускает свет.
Она устойчива к различным климатическим условиям, от холодных регионов до влажных и теплых зон, и именно поэтому часто используется в проектах, где важна универсальность.
Звездчатый жасмин
Растение, которое создает не только визуальный эффект, но и особую атмосферу. Глянцевые зеленые листья и нежные белые звездообразные цветы делают его фаворитом террас.
Однако главный плюс — аромат: он мягкий, сладковатый, именно тот, который превращает вечер на свежем воздухе в сцену из фильма. Добавьте сюда неприхотливость в уходе и получите идеального «зелено-сенсорного» кандидата.
Ползучий тимьян
Это тот случай, когда красота сочетается с практичностью. Ползучий тимьян образует ковер из мелких белых, розовых или фиолетовых цветков, распускающихся летом.
Он ароматный, привлекает пчел и даже съедобен, а это делает его фаворитом среди тех, кто любит сочетать сад и кухню. Чаще всего его используют как почвопокровное растение, но он также красиво свисает с каменных уступов или низких контейнеров.
Единственное предостережение: если у кого-то из семьи аллергия на пчел, стоит учесть эту особенность.
Плетистые розы
Розы — это всегда эмоции, а плетистые розы придают им еще и масштаб. Они превращают обычные арки, перголы или стены в романтические садовые инсталляции.
Им требуется больше солнца, чем другим растениям из списка, зато результат выглядит как с «почтовой открытки»: немного винтажа и английского шика.
Вьющиеся растения — это один из самых простых способов изменить атмосферу дома без масштабных ремонтов и сложных ландшафтных решений. Они служат естественным украшением и, что самое главное, учат терпению.