Топ-5 вьющихся растений, которые мгновенно придадут вашему саду "роскошный" вид, не требуя сложного ухода

Плющ / © Associated Press

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Как отмечает издание Real Simple, вьющиеся растения способны буквально «поднять» привлекательность дома на новый уровень, ведь они придают цвет, текстуру и живую динамику фасаду, террасе или саду.

И главный миф, который они развенчивают, — это то, что красота требует сложного ухода. На самом деле среди вьющихся растений есть немало видов, которые не требуют постоянного внимания, хорошо адаптируются к различным условиям и растут почти сами по себе.

Плющ

Классика, которая не выходит из моды. Плющ — это стабильная, насыщенная зелень в любое время года. Он остается густым и декоративным даже зимой, когда большинство растений «засыпает».

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Его легко формировать, он может оплетать решетки, заборы и даже фасады зданий. А ещё это одно из тех растений, которые быстро приживаются и не требуют сложного ухода при условии нормальной, дренированной почвы.

Плетистая гортензия

Если классическая гортензия ассоциируется с роскошными цветами, то её вьющийся родственник придаёт саду ещё и архитектурную выразительность. Плетистая гортензия растет быстро и образует живую завесу, которая летом дает приятную тень, а зимой пропускает свет.

Она устойчива к различным климатическим условиям, от холодных регионов до влажных и теплых зон, и именно поэтому часто используется в проектах, где важна универсальность.

Звездчатый жасмин

Растение, которое создает не только визуальный эффект, но и особую атмосферу. Глянцевые зеленые листья и нежные белые звездообразные цветы делают его фаворитом террас.

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Однако главный плюс — аромат: он мягкий, сладковатый, именно тот, который превращает вечер на свежем воздухе в сцену из фильма. Добавьте сюда неприхотливость в уходе и получите идеального «зелено-сенсорного» кандидата.

Ползучий тимьян

Это тот случай, когда красота сочетается с практичностью. Ползучий тимьян образует ковер из мелких белых, розовых или фиолетовых цветков, распускающихся летом.

Он ароматный, привлекает пчел и даже съедобен, а это делает его фаворитом среди тех, кто любит сочетать сад и кухню. Чаще всего его используют как почвопокровное растение, но он также красиво свисает с каменных уступов или низких контейнеров.

Единственное предостережение: если у кого-то из семьи аллергия на пчел, стоит учесть эту особенность.

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Плетистые розы

Розы — это всегда эмоции, а плетистые розы придают им еще и масштаб. Они превращают обычные арки, перголы или стены в романтические садовые инсталляции.

Им требуется больше солнца, чем другим растениям из списка, зато результат выглядит как с «почтовой открытки»: немного винтажа и английского шика.

Вьющиеся растения — это один из самых простых способов изменить атмосферу дома без масштабных ремонтов и сложных ландшафтных решений. Они служат естественным украшением и, что самое главное, учат терпению.

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