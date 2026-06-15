Анна Тринчер резко высказалась о требованиях в отношениях с мужем: «Выбери другую женщину»

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о личной жизни, будущих отношениях и призналась, на какие компромиссы ради любви она никогда не пойдет.

24-летняя артистка не скрывает, что мечтает о счастливых отношениях и взаимных чувствах. В то же время она четко осознает свои приоритеты. После опыта неудачного брака знаменитость стала гораздо внимательнее относиться к выбору партнера. Теперь она точно знает, какие черты ценит в мужчинах, а какие считает неприемлемыми. Об этом исполнительница рассказала в беседе с блогером Александром Преподобным. Более того, Тринчер объяснила, какой поддержки ожидает от будущего избранника.

«Мой главный ориентир — это когда он не дает мне сомневаться в том, что я достойна всего самого лучшего», — объяснила артистка, отвечая на вопрос о том, чего она ожидает от мужа.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

По словам певицы, она всегда готова поддержать любимого человека даже в те моменты, когда тот теряет веру в себя. В то же время Анна не будет терпеть манипуляций и так называемых эмоциональных качелей, когда мужчина то демонстрирует заинтересованность, то без объяснений исчезает из ее жизни. Отдельно знаменитость подчеркнула, что не собирается менять свой характер или образ жизни ради чьих-то ожиданий.

«Я считаю, что это нечестно — вступать со мной в отношения, понимая, кто я такая, и желая меня изменить. Тогда выбери себе другую женщину. Я — карьеристка, и это всегда будет моим приоритетом, как бы я ни хотела любви и как бы я ни хотела отношений. Мне немного одиноко внутри без этого», — поделилась она.

Анна Тринчер

Также Тринчер призналась, что потенциальному партнеру придется принять специфику её профессии. Артистка работает в окружении большого количества мужчин, в частности танцоров из собственного балета, поэтому вопрос доверия для нее остается принципиальным. Кроме того, она высказалась и о финансовой стороне отношений. По мнению певицы, мужчина не обязан ее содержать, однако она будет ценить желание партнера брать на себя часть совместных расходов, радовать подарками и поддерживать ее развитие.

«Мужчина не обязан меня обеспечивать, но я выбираю того, кто захочет. Я шучу. Было бы приятно, если бы он точно обеспечивал быт, совместные путешествия. Получать от него цветы, подарки. Если он может мне как-то помогать с карьерой, я буду тоже очень счастлива», — заверила она.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно «Мисс Украина Вселенная» Неплях призналась, ради кого она пошла бы на шоу «Холостяк».

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