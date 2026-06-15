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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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США и Иран достигли мирного соглашения: что будет с Ормузским проливом

США и Иран заявили о достижении мирного соглашения после переговоров при посредничестве Пакистана. Стороны планируют подписание документа в Женеве, а Дональд Трамп уже объявил об открытии Ормузского пролива в воскресенье.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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США и Иран достигли мирного соглашения

США и Иран достигли мирного соглашения / © Getty Images

США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Подписать его хотят в пятницу, 19 июня, в Женеве. В Пакистане заявили о достижении соглашения между США и Ираном, а также о прекращении огня в Ливане. После этого Дональд Трамп объявил о возобновлении движения по Ормузскому проливу и прекращению морской блокады Ирана. Тегеран эти данные подтвердил.

Об этом пишет премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

США и Иран достигли мирного соглашения

Точные детали сделки пока остаются неизвестными. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал, что после интенсивных переговоров было достигнуто мирное соглашение.

«По итогам интенсивных переговоров мы рады объявить о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Обе стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане».

Официальная церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Пакистан, являющийся страной-посредником в переговорах, поблагодарил Вашингтон и Тегеран, а также Катар, Саудовскую Аравию и Турцию. Все эти страны участвовали в мирных переговорах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после подписания мирного соглашения откроется Ормузский пролив.

На этой неделе состоится серия завершающих встреч между сторонами, чтобы согласовать все пункты соглашения и подготовиться к его подписанию.

«Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания», — добавил Шариф.

Трамп написал в Truth Social, что соглашение с Ираном заключено:

«Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь заключено. Поздравляю всех! Этим я полностью санкционирую беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно санкционирую немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет!»

Трамп также добавил, что новое соглашение является «полной противоположностью» ядерному соглашению времен администрации Барака Обамы и не позволит Ирану иметь ядерное оружие.

Иранские государственные СМИ подтвердили достижение соглашения с США.

Соглашение США и Ирана: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал недавний израильский удар по Бейруту. Он назвал эту атаку бессмысленной и незначительной, поскольку в результате никто не пострадал.

Глава Белого дома подчеркнул, что это нападение не должно было произойти, особенно сейчас, когда Вашингтон и Тегеран максимально приблизились к подписанию мирного соглашения.

Несмотря на признание права Израиля на самооборону, американский лидер призвал все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия, чтобы не мешать дипломатическому процессу. По словам Трампа, предстоящее соглашение с Ираном должно принести длительный мир на весь Ближний Восток, в том числе и в Ливан.

Президент США подчеркнул, что Израиль должен прекратить какие-либо нападения на ливанской территории, а «Хезболла» и другие стороны должны остановить атаки против Израиля. Он подытожил, что этот момент может стать началом великого и прекрасного мира, который ни в коем случае нельзя испортить.

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Дата публикации
Количество просмотров
279
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