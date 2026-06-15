Погибшие спасатели во время атаки на Харьков 15 июня: что о них известно

ГСЧС в скорби / © pixabay.com

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Ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли четверо спасателей, еще 9 получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Очередная трагическая ночь для Украины и нашей Службы в частности: ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, еще 9 получили ранения», — уточнил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

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Что известно о погибших работниках ГСЧС

▪️ командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;

▪️ пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;

▪️ пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;

▪️ водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

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«Сегодня ночью во время повторного коварного обстрела трагически погиб наш коллега, сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин. Вместе со спасателями он выполнял работы по ликвидации последствий обстрела, во время которого враг нанес коварный повторный удар. Алексей был одним из лучших профессионалов своего дела, всегда на месте попаданий оперативно организовывал поисково-спасательные и восстановительные работы», — написал в свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов.

© Игорь Терехов, мэр Харькова

Ночная атака по Украине — что известно

Ночью россияне ударили по Успенскому собору в Киеве. После ночного обстрела Киево-Печерской лавры, который устроили россияне, повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

Также произошел пожар в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» на площади 1 000 м², заявили в ГСЧС.

В Харькове спасатели тушили пожар от очередной атаки, когда Россия ударила по ним, сообщили в ГСЧС. Погибли четверо чрезвычайников, еще по меньшей мере пять ранены. Также пострадали 4 гражданских в Холодногорском и Шевченковском районах, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

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В Киевской области известно о 3 раненых после ударов РФ, среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения. Россияне атаковали Броварской, Вышгородский, Бучанский, Фастовский и Бориспольский районы, сообщили в ОВА.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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