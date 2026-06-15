- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2447
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал ответ Путину после атаки на Украину: что он сказал
После ночного ракетно-дронового удара по Украине Зеленский объявил об ответных мерах.
Президент Украины Владимир Зеленский лаконично, но уверенно ответил на вопрос о реакции на ночную российскую атаку. Глава государства намекнул, что Украина готовит ответ на эти действия.
Об этом президент заявил в ответ на вопрос журналистов, сообщает телеканал «Новини.Live».
Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину после атаки на Украину в ночь на 15 июня.
«А мы еще скажем. Вы увидите», — лаконично ответил глава государства.
Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, враг нанес удар по Киево-Печерской лавре. Зеленский назвал удар по Лавре, во время которого горел Успенский собор, одним из крупнейших преступлений против христианской культуры.
Всего за ночь Россия выпустила по Украине 70 ракет и 611 дронов. Из этого количества более 60 ракет захватчики направили на Киев. В столице пять погибших и 28 раненых. Также удары нанесены по Харькову (где погибли пять спасателей), Днепру и ряду других областей. Президент призвал страны G7 на саммите дать решительный ответ, усилить давление на агрессора и увеличить помощь Украине системами ПВО, в частности противобаллистическими.