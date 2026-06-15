Зеленский анонсировал ответ Путину после атаки на Украину: что он сказал

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский лаконично, но уверенно ответил на вопрос о реакции на ночную российскую атаку. Глава государства намекнул, что Украина готовит ответ на эти действия.

Об этом президент заявил в ответ на вопрос журналистов, сообщает телеканал «Новини.Live».

Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину после атаки на Украину в ночь на 15 июня.

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«А мы еще скажем. Вы увидите», — лаконично ответил глава государства.

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, враг нанес удар по Киево-Печерской лавре. Зеленский назвал удар по Лавре, во время которого горел Успенский собор, одним из крупнейших преступлений против христианской культуры.

Всего за ночь Россия выпустила по Украине 70 ракет и 611 дронов. Из этого количества более 60 ракет захватчики направили на Киев. В столице пять погибших и 28 раненых. Также удары нанесены по Харькову (где погибли пять спасателей), Днепру и ряду других областей. Президент призвал страны G7 на саммите дать решительный ответ, усилить давление на агрессора и увеличить помощь Украине системами ПВО, в частности противобаллистическими.

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