В возрасте 35 лет внезапно скончалась звезда популярных турецких сериалов

Едже Иртем

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Звезда популярных турецких сериалов актриса Эдже Иртем внезапно скончалась в возрасте 35 лет.

Жизнь артистки оборвалась утром 15 июня, сообщает местное издание sozcu.com. Бездыханное тело актрисы обнаружили в ее собственном доме, где она жила вместе со своей мамой. За день до смерти Эдже Иртем отпраздновала день рождения.

Менеджер актрисы уже прокомментировал новость. Он раскрыл, что причиной смерти Эдже Иртем мог стать сердечный приступ. Однако сейчас идет расследование. Точную причину смерти актрисы установит следствие после вскрытия.

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Эдже Иртем

«Эдже Иртем умерла около 12:00. Инцидент произошел в ее доме, где она была с матерью. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что смерть могла быть вызвана сердечным приступом. Однако расследование продолжается. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия», — говорится в сообщении менеджера актрисы.

Отметим, Эдже Иртем — турецкая актриса. Ее дебют на экранах состоялся в 2014 году. Она снималась в таких популярных проектах, как «Кизиловый шербет», «Эта жизнь — моя», «Запретный плод», «Новая невеста» и многие другие.

Напомним, недавно стало известно, что умерла американская актриса Энн Шедин. Звезды сериала «Альф» не стало в возрасте 77 лет.

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