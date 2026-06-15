Панамская модель в леопардовом мини-платье похвасталась своими пышными формами

Грейси Бон

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Модель plus-size и инфлюенсер из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым интересным видео, на котором она игриво танцует.

Знаменитость появилась в облегающем мини-платье с леопардовым принтом, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы и татуировку на ноге.

Грейси Бон

Наряд на тонких бретелях имел глубокое декольте и приталенный крой, что акцентировало внимание на фигуре модели. Образ Грейси дополнила лаконичными украшениями — тонкой золотистой цепочкой с подвеской и браслетом.

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Инфлюенсер распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и длинный маникюр с декором.

Напомним, в прошлый раз Грейси Бон продемонстрировала пышную пятую точку в леопардовых лосинах.

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