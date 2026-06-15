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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Панамская модель в леопардовом мини-платье похвасталась своими пышными формами

Грейси Бон продемонстрировала соблазнительный аутфит в модном анималистическом принте, который уже несколько сезонов остается одним из самых популярных.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Грейси Бон

Грейси Бон

Модель plus-size и инфлюенсер из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым интересным видео, на котором она игриво танцует.

Знаменитость появилась в облегающем мини-платье с леопардовым принтом, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы и татуировку на ноге.

Грейси Бон

Грейси Бон

Наряд на тонких бретелях имел глубокое декольте и приталенный крой, что акцентировало внимание на фигуре модели. Образ Грейси дополнила лаконичными украшениями — тонкой золотистой цепочкой с подвеской и браслетом.

Инфлюенсер распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и длинный маникюр с декором.

Напомним, в прошлый раз Грейси Бон продемонстрировала пышную пятую точку в леопардовых лосинах.

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Дата публикации
Количество просмотров
108
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