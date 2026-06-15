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- Шоу-бизнес
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Панамская модель в леопардовом мини-платье похвасталась своими пышными формами
Грейси Бон продемонстрировала соблазнительный аутфит в модном анималистическом принте, который уже несколько сезонов остается одним из самых популярных.
Модель plus-size и инфлюенсер из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новым интересным видео, на котором она игриво танцует.
Знаменитость появилась в облегающем мини-платье с леопардовым принтом, которое идеально подчеркнуло ее пышные формы и татуировку на ноге.
Наряд на тонких бретелях имел глубокое декольте и приталенный крой, что акцентировало внимание на фигуре модели. Образ Грейси дополнила лаконичными украшениями — тонкой золотистой цепочкой с подвеской и браслетом.
Инфлюенсер распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и длинный маникюр с декором.
Напомним, в прошлый раз Грейси Бон продемонстрировала пышную пятую точку в леопардовых лосинах.