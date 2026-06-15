ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні і з ланцюгом на шиї: Іванка Трамп показала своє дитяче фото з батьком

Іванка знімками привітала батька-президента з ювілеєм.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Дональд та Іванка Трампи

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Вчора, 14 червня, президенту США Дональду Трампу виповнилося 80 років. Старша донька Іванка привітала його з днем народження, опублікувавши їхню спільну архівну світлину в Instagram Stories.

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

На фото Дональд тримає за руку маленьку Іванку, одягнену у золоту сукню з білими смужками й ажурним подолом, золотим поясом-ланцюжком і взуту у білі туфлі. У неї було розпущене біляве волосся, золотий широкий ланцюг на шиї, а через плече висіла мініатюрна золота стьобна сумочка на золотому ланцюжку. Трамп одягнений у смокінг, білу сорочку і краватку-метелик.

Іванка також виклала і сучасний знімок з батьком, на якому вона позувала у чорному приталеному жакеті оригінального крою і спідниці А-силуету, а Дональд був одягнений в улюблений темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото з чоловіком з Багамських островів, де вони святкували весілля Дональда Трампа-молодшого.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie