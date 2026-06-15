У золотій сукні і з ланцюгом на шиї: Іванка Трамп показала своє дитяче фото з батьком

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

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Вчора, 14 червня, президенту США Дональду Трампу виповнилося 80 років. Старша донька Іванка привітала його з днем народження, опублікувавши їхню спільну архівну світлину в Instagram Stories.

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

На фото Дональд тримає за руку маленьку Іванку, одягнену у золоту сукню з білими смужками й ажурним подолом, золотим поясом-ланцюжком і взуту у білі туфлі. У неї було розпущене біляве волосся, золотий широкий ланцюг на шиї, а через плече висіла мініатюрна золота стьобна сумочка на золотому ланцюжку. Трамп одягнений у смокінг, білу сорочку і краватку-метелик.

Іванка також виклала і сучасний знімок з батьком, на якому вона позувала у чорному приталеному жакеті оригінального крою і спідниці А-силуету, а Дональд був одягнений в улюблений темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.

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Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала фото з чоловіком з Багамських островів, де вони святкували весілля Дональда Трампа-молодшого.

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