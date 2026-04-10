Картопля-гармошка в духовці: рецепт гарніру з ефектним подаванням
Картопля-гармошка в духовці — це ефектна страва, яка прикрасить як повсякденний, так і святковий стіл.
Подайте як закуску, як самостійну страву або як гарнір до м’яса.
Інгредієнти
- картопля
- 8 шт.
- вершкове масло
- 50 г
- часник
- 4 зубчики
- італійські трави
- 1 ч. л.
- суміш перців мелених
- 1 ч. л.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- сіль
-
- олія
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
Для заправки: часник очистьте, пропустіть через прес і викладіть у миску, додайте італійські трави, суміш перців мелених, посоліть, влийте оливкову олію, перемішайте.
Картоплю ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і зробіть надрізи на відстані один від одного.
Зелень промийте та подрібніть.
Холодне вершкове масло наріжте тонкими пластинами і вкладіть у надрізи картоплі через один.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть картоплю, змастіть кожну картоплину заправкою (щоб вона потрапила в розрізи) і накрийте фольгою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 45 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Готову картоплю посипте зеленню.
Поради:
Картоплю вибирайте велику, довгасту.