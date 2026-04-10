Рецепти
154
1 хв

Картопля-гармошка в духовці: рецепт гарніру з ефектним подаванням

Картопля-гармошка в духовці — це ефектна страва, яка прикрасить як повсякденний, так і святковий стіл.

Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
247 ккал
Картопля-гармошка в духовці

Подайте як закуску, як самостійну страву або як гарнір до м’яса.

Інгредієнти

картопля
8 шт.
вершкове масло
50 г
часник
4 зубчики
італійські трави
1 ч. л.
суміш перців мелених
1 ч. л.
оливкова олія
3 ст. л.
сіль
олія
зелень (кріп, петрушка)

  1. Для заправки: часник очистьте, пропустіть через прес і викладіть у миску, додайте італійські трави, суміш перців мелених, посоліть, влийте оливкову олію, перемішайте.

  2. Картоплю ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і зробіть надрізи на відстані один від одного.

  3. Зелень промийте та подрібніть.

  4. Холодне вершкове масло наріжте тонкими пластинами і вкладіть у надрізи картоплі через один.

  5. Форму для запікання змастіть олією, викладіть картоплю, змастіть кожну картоплину заправкою (щоб вона потрапила в розрізи) і накрийте фольгою.

  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 45 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 10-15 хвилин до золотистого кольору.

  7. Готову картоплю посипте зеленню.

Поради:

  • Картоплю вибирайте велику, довгасту.

154
