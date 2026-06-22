Совет Федерации РФ

Реклама

В России набросились с обвинениями на Запад. В Совете Федерации по информационной политике заявили о «новой фазе войны», которую якобы приступили к западным политикам против РФ.

Такое циничное заявление озвучил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пропагандистским СМИ.

Российскому политику не нравится, что Запад посылает Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Более того, он обвиняет европейских политиков в том, что те якобы предоставили Киеву свое воздушное пространство для атак по РФ.

Реклама

«Мероприятие переходит к новой фазе войны против РФ…Граница между опосредованной войной стран НАТО с Россией и прямой войной начинает стираться», — возмущенно заявил Пушков.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Россия жестко отвергает мирные предложения, предложенные Западом и Украиной. В Кремле выдвигаются новые ультимативные условия. По данным американского ISW, такие заявления свидетельствуют о незаинтересованности Путина по окончании войны.

Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил новое видение «мира». Он дерзко продолжает утверждать о дипломатическом достижении целей «сво», однако оно содержит требования и ультиматумы.

Новости партнеров