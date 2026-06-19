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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
5193
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Лавров озвучил новые условия для окончания войны в Украине

В Кремле озвучили новое видение «мира», но это видение содержит требования и ультиматумы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Лавров и Путин.

Лавров и Путин. / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает нагло твердить о дипломатическом достижении целей «сво», к чему якобы стремится Кремль.

Об этом говорится в его колонке для Politico Europe, которую издание решило не публиковать, но обнародовали росСМИ.

Лавров в очередной раз лживо заговорил о «мире через дипломатию» и высказался о якобы угрозах для агрессора России «на западных рубежах».

По его словам, Кремль «предпочитает, чтобы цели "сво" были достигнуты с помощью дипломатии». Впрочем, при этом он еще и высказал давние требования Москвы, повторив тезисы о «надежном праве соотечественников на родной русский язык и православную веру».

Напомним, представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, мол, «реалистичное решение» по войне лежит на столе. По его словам, позиция Российской Федерации в так называемом «урегулировании» — «четкая и последовательная». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
5193
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