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- Украина
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Логистика на Крым в огне: ССО показали, как развалили железнодорожный мост оккупантов
Операторы подразделения MiddleStrike «Баліста» ССО в ночь на 18 июня успешно вывели из строя стратегический железнодорожный мост через Северокрымский канал, полностью перекрыв вражескую логистику в направлении оккупированного Крыма.
Силы специальных операций (ССО) Украины провели успешную ночную операцию, нанеся сокрушительный удар по железнодорожной логистике российских оккупантов, ведущей к оккупированному Крымскому полуострову.
Об этом официально сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram.
Спецоперация была реализована в ночь на 18 июня. Операторы дронов подразделения MiddleStrike «Баліста» вывели из строя железнодорожный мост через Северокрымский канал, расположенный вблизи населенного пункта Раздольное. Этот объект являлся ключевым элементом в системе снабжения российской группировки войск.
«Дроны Сил специальных операций меняют правила игры быстрее, чем враг успевает класть рельсы», — отметили в ведомстве, комментируя успешный налет.
В ССО отметили, что это лишь один из фрагментов систематической и масштабной работы украинских спецназовцев по вырезанию вражеской логистики на южном направлении. Более подробные результаты охоты на транспортные артерии оккупантов обещают обнародовать впоследствии.
Командование добавило, что ССО продолжают наносить чувствительные и высокоточные удары по объектам агрессора с целью критического ослабления его боевых возможностей и прекращения оккупации украинских территорий.
Напомним, ранее российские оккупанты временно остановили движение через установленный ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.