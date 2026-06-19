Логистика на Крым в огне: ССО показали, как развалили железнодорожный мост оккупантов

Железнодорожный мост через Северокрымский канал / © Крымский ветер

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Силы специальных операций (ССО) Украины провели успешную ночную операцию, нанеся сокрушительный удар по железнодорожной логистике российских оккупантов, ведущей к оккупированному Крымскому полуострову.

Об этом официально сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

Спецоперация была реализована в ночь на 18 июня. Операторы дронов подразделения MiddleStrike «Баліста» вывели из строя железнодорожный мост через Северокрымский канал, расположенный вблизи населенного пункта Раздольное. Этот объект являлся ключевым элементом в системе снабжения российской группировки войск.

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«Дроны Сил специальных операций меняют правила игры быстрее, чем враг успевает класть рельсы», — отметили в ведомстве, комментируя успешный налет.

В ССО отметили, что это лишь один из фрагментов систематической и масштабной работы украинских спецназовцев по вырезанию вражеской логистики на южном направлении. Более подробные результаты охоты на транспортные артерии оккупантов обещают обнародовать впоследствии.

Дроны Сил специальных операций меняют правила игры быстрее, чем враг успевает класть рельсы / © Силы специальных операций ВСУ

Командование добавило, что ССО продолжают наносить чувствительные и высокоточные удары по объектам агрессора с целью критического ослабления его боевых возможностей и прекращения оккупации украинских территорий.

Напомним, ранее российские оккупанты временно остановили движение через установленный ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

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