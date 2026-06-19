Шакал добрался до Чернобыля: чего ожидать от появления хищника, который активно заселяет Украину

Шакал / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике был замечен шакал обыкновенный, или золотистый. Хотя этот хищник пока остается здесь редким видом, специалисты отмечают, что он уже заселил практически всю территорию Украины и продолжает расширять ареал.

Об этом сообщили на сайте заповедника.

В июне 2026 года на автодороге между Чернобылем и Припятью обнаружили шакала, погибшего в результате наезда автомобиля. До этого присутствие хищника в зоне подтверждали следы, визуальные наблюдения и записи фотоловушек. В то же время качество снимков не позволяло точно определить вид, поэтому находка стала ещё одним подтверждением присутствия хищника на этой территории.

Реклама

Шакал / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Численность шакалов в заповеднике пока невелика, поэтому они пока не оказывают существенного влияния на местные экосистемы. Больше всего этих животных сегодня обитает на юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Эксперты объясняют, что расселение шакала является частью более широкого процесса увеличения численности хищных млекопитающих в Европе. В то же время причины, по которым этот вид долгое время не обитал в Полесье, остаются неясными.

«Шакал занимает экологическую нишу между волком и лисой. Наличие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность лисы и уссурийского енота (енотоподобной собаки). Её появление, без сомнения, изменит ситуацию. Однако это не является катастрофой. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства», — отметили в заповеднике.

Золотистый шакал крупнее лисы, но меньше волка, весит около 15 килограммов и имеет серовато-рыжую окраску. Животное ведет преимущественно ночной образ жизни, избегает людей и не представляет опасности для человека. Угрозу могут представлять только особи, зараженные бешенством.

Реклама

«Здоровый шакал боится людей и панически реагирует на встречи с нами. Опасность могут представлять только особи, больные бешенством. В таком состоянии они теряют страх и могут вести себя несколько агрессивно», — добавили в Чернобыльском заповеднике.

Следы шакала / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Специалисты отмечают, что информации об особенностях обитания шакалов в Чернобыльском заповеднике пока недостаточно. В то же время предполагают, что основу их рациона могут составлять падаль, оставленная волками, мышевидные грызуны, птицы, сарны и молодые олени.

Напомним, ранее ученые проанализировали данные фотоловушек в Чернобыле и обнаружили, что олени, лоси и лисы кардинально изменили свой образ жизни во время оккупации 2022 года.

Новости партнеров