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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Мама принцессы Уэльской появилась на Royal Ascot и провела время в VIP ложе с Чарльзом и Камиллой

Родители принцессы Уэльской Кейт посетили Королевские скачки в Аскоте и присутствовали в VIP-ложе вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кэрол и Майкл Миддлтон

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Третий день Royal Ascot стал одним из самых ожидаемых событий в британском светском календаре. Этот день, известный как Женский день, объединяет спорт, традиции и моду в уникальном сочетании. Главной темой дня являются престижные скачки на Золотой Кубок , одна из самых знаковых гонок соревнований, а также зрелищный парад нарядов, шляп и головных уборов, превращающий территорию ипподрома в настоящий подиум под открытым небом.

В этот день на скачки приехали родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтон. Они были запечатлены в компании короля Чарльза и королевы Камиллы, которые также присутствовали.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Кэрол Миддлтон надела светло-голубое платье-пальто от Catherine Walker & Co, сочетая наряд с замшевыми туфлями-слингбэками на устойчивых каблуках, широкополой светлой шляпой Catherine Walker & Co, золотой подвеской с кулоном на шее от Garrar и серьгами, которые ранее носила ее дочь принцесса Кейт. В руках Кэрол держала небольшую сумку на короткой ручке светлого оттенка.

Майкл Миддлтон был одет во фрак, серые полосатые брюки, жилет и рубашку, а также шляпу-цилиндр и красный галстук в принт.

Кэрол и Майкла запечатлели в королевской ложе вместе с Чарльзом и Камиллой, где они смотрели соревнования по конному спорту.

Король Чарльз, королева Камилла и Кэрол Миддлтон / © Associated Press

Король Чарльз, королева Камилла и Кэрол Миддлтон / © Associated Press

Напомним, в первый день скачек Кэрол Миддлтон приезжала в Аскот со своей невесткой Ализе Тевене.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
49
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