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Мама принцессы Уэльской появилась на Royal Ascot и провела время в VIP ложе с Чарльзом и Камиллой
Родители принцессы Уэльской Кейт посетили Королевские скачки в Аскоте и присутствовали в VIP-ложе вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Третий день Royal Ascot стал одним из самых ожидаемых событий в британском светском календаре. Этот день, известный как Женский день, объединяет спорт, традиции и моду в уникальном сочетании. Главной темой дня являются престижные скачки на Золотой Кубок , одна из самых знаковых гонок соревнований, а также зрелищный парад нарядов, шляп и головных уборов, превращающий территорию ипподрома в настоящий подиум под открытым небом.
В этот день на скачки приехали родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтон. Они были запечатлены в компании короля Чарльза и королевы Камиллы, которые также присутствовали.
Кэрол Миддлтон надела светло-голубое платье-пальто от Catherine Walker & Co, сочетая наряд с замшевыми туфлями-слингбэками на устойчивых каблуках, широкополой светлой шляпой Catherine Walker & Co, золотой подвеской с кулоном на шее от Garrar и серьгами, которые ранее носила ее дочь принцесса Кейт. В руках Кэрол держала небольшую сумку на короткой ручке светлого оттенка.
Майкл Миддлтон был одет во фрак, серые полосатые брюки, жилет и рубашку, а также шляпу-цилиндр и красный галстук в принт.
Кэрол и Майкла запечатлели в королевской ложе вместе с Чарльзом и Камиллой, где они смотрели соревнования по конному спорту.
Напомним, в первый день скачек Кэрол Миддлтон приезжала в Аскот со своей невесткой Ализе Тевене.