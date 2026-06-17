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Болели из VIP-ложи: дети королевы Камиллы посетили скачки в Аскоте
Дети королевы Камиллы посетили первый день скачек в Аскоте.
Том Паркер Боулз и Лора Лопес были замечены в королевской ложе в первый день Королевских скачек в Аскоте 2026 на ипподроме Аскот.
Лора надела короткий синий жакет и полосатую юбку, дополнив образ шляпой с декором, крупными серьгами в виде круга, несколькими браслетами на запястье и кольцом с камнем. На другом запястье у нее были часы на черном кожаном ремешке, а под мышкой Лора держала цветастый клатч.
Том был одет в черный смокинг и белую рубашку, голубой жилет и галстук. Он стоял позади своей сестры, наблюдая за конными соревнованиями из королевской ложи. Также Тома запечатлели рядом с матерью королевой Камиллой.
Также на Royal Ascot приехала их тетя – Аннабель Эллиот – сестра королевы Камиллы. Она была замечена в ложе с королем Чарльзом и собственной с Камиллой.