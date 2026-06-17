Болели из VIP-ложи: дети королевы Камиллы посетили скачки в Аскоте

Том Паркер Боулз и Лора Лопес / © Getty Images

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Том Паркер Боулз и Лора Лопес были замечены в королевской ложе в первый день Королевских скачек в Аскоте 2026 на ипподроме Аскот.

Лора надела короткий синий жакет и полосатую юбку, дополнив образ шляпой с декором, крупными серьгами в виде круга, несколькими браслетами на запястье и кольцом с камнем. На другом запястье у нее были часы на черном кожаном ремешке, а под мышкой Лора держала цветастый клатч.

Том Паркер Боулз и Лора Лопес / © Getty Images

Том был одет в черный смокинг и белую рубашку, голубой жилет и галстук. Он стоял позади своей сестры, наблюдая за конными соревнованиями из королевской ложи. Также Тома запечатлели рядом с матерью королевой Камиллой.

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Том Паркер Боулз и королева Камилла / © Getty Images

Также на Royal Ascot приехала их тетя – Аннабель Эллиот – сестра королевы Камиллы. Она была замечена в ложе с королем Чарльзом и собственной с Камиллой.

Королева Камилла, король Чарльз и Аннабель Эллиот / © Getty Images

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