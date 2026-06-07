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Россия ударила по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне: есть разрушение
Российский дрон попал в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. После атаки вспыхнул пожар, а на объекте зафиксировали разрушения.
В ночь на 7 июня объект ядерной инфраструктуры Украины подвергся очередной воздушной атаке. В результате попадания российского дрона на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения, зафиксировано разрушение.
Об этом сообщает Энергоатом.
Россияне атаковали хранилище отработанного ядерного топлива
Случившийся около 02:10 ночи сегодня удар пришелся на здание приема контейнеров. Сооружение получило частичные повреждения. В момент атаки отработанное ядерное топливо в здании не хранилось.
На месте прилета вспыхнул огонь. Площадь возгорания разрослась до 40 кв. м. Спасатели оперативно локализовали и полностью потушили пожар.
Среди работников компании раненых или погибших нет.
По официальным данным, радиационное состояние на площадке хранилища не превышает допустимые нормы, угрозы для населения нет.
В АО «НАЭК „Энергоатом“ подчеркнули, что этот инцидент является очередным актом ядерного терроризма со стороны Кремля. Целенаправленные удары по критическим ядерным объектам свидетельствуют о полном игнорировании Россией международного права и сознательном создании рисков глобальной катастрофы.
«Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру настоящее лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей», — пишут в «Энергоатоме».
Сейчас профильные службы ведут непрерывный контроль за ситуацией на объекте.
ЗАЭС: последние новости
Напомним, оккупация Запорожской атомной электростанции, которую контролируют россияне, является одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и РФ.
Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, именно статус станции и временно оккупированных территорий вызывают наибольшие трудности в переговорном процессе.
Гросси подчеркнул, что роль МАГАТЭ заключается в диалоге с обеими сторонами для предотвращения ядерной аварии. При этом окончательное урегулирование будет зависеть от результатов переговоров, в которых агентство непосредственно не участвует, но поддерживает процесс.
Отдельно руководитель МАГАТЭ сообщил о консультациях по введению шестого режима прекращения огня.