Эти домашние удобрения считаются лучшими для повышения урожайности сладкого перца

Какие удобрения лучшие для перца / © pixabay.com

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Сладкий перец относится к культурам, которые очень чувствительно реагируют на нехватку питательных веществ. Даже на плодородной почве растения могут медленно развиваться, сбрасывать завязь или формировать мелкие плоды. Именно поэтому опытные огородники регулярно используют натуральные подкормки, помогающие укрепить корневую систему, ускорить рост и значительно повысить урожайность. Самое ценное, что много эффективных удобрений можно приготовить собственноручно из доступных ингредиентов.

Древесный пепел — природный источник калия для больших плодов

Одним из самых лучших домашних удобрений для перца агрономы называют древесный пепел. Он содержит калий, кальций, магний и целый комплекс микроэлементов, необходимых растениям во время цветения и плодоношения.

Для приготовления подкормки достаточно растворить стакан просеянного пепла в 10 литрах воды и дать смеси настояться в течение суток. Таким раствором поливают перец под корень раз в две-три недели. Калий способствует формированию крупных, мясистых плодов и улучшает их вкус.

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Настой крапивы стимулирует рост и укрепляет растения

Крапива считается одним из самых ценных зеленых удобрений для огородных культур. Она богата азотом, железом, калием и другими полезными веществами, которые легко усваиваются растениями.

Для приготовления настоя измельченную крапиву заливают водой и оставляют бродить на 7-10 дней. Перед использованием концентрат разводят водой в соотношении 1:10. Такая подкормка особенно полезна в начале лета, когда перец активно наращивает зеленую массу и готовится к цветению.

Дрожжевой раствор помогает корням работать активнее

Среди огородников большой популярностью пользуются дрожжевые подкормки. Дрожжи содержат полезные грибки, которые активизируют почвенную микрофлору и стимулируют развитие корневой системы.

Для приготовления удобрения 10 г сухих дрожжей и две столовые ложки сахара растворяют в 10 литрах теплой воды и оставляют на несколько часов. После этого растения поливают под корень. Такая подкормка помогает перцу быстрее усваивать питательные вещества из почвы и лучше переносить неблагоприятные условия.

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Банановая кожура обеспечивает перец калием

Банановая кожура является ценным источником калия, который особенно необходим при формировании плодов. Именно этот элемент отвечает за урожайность, сочность и сладость перца.

Кожи двух-трех бананов заливают тремя литрами воды и настаивают несколько дней. Полученным раствором поливают растения под корень. Такое натуральное удобрение не только улучшает плодоношение, но и помогает укрепить иммунитет культуры.

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