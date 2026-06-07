Виталий Кличко впервые за долгое время высказался о новых романах и есть ли у него возлюбленная: "Есть проблема"

Виталий Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко впервые за долгое время откровенно рассказал о личной жизни.

По словам 54-летнего политика, сейчас его сердце свободно. Уже около четырех лет Кличко находится в статусе холостяка, однако за это время существенных изменений в его личной жизни так и не произошло.

Мэр столицы признался, что главным препятствием для новых отношений является постоянная занятость. Из-за чрезвычайно напряженного графика ему часто не хватает времени не только на романтические встречи, но и на общение с родными и друзьями.

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«Есть самая большая проблема — за работой семьи нет, друзей нет, времени нет, жизни нет. Ключевой вопрос — это время, которого вообще не хватает», — поделился Кличко в комментарии "На самом деле Show".

Виталий Кличко / © Виталий Кличко/Тelegram

Политик отметил, что его работа связана с огромным количеством ответственности и ежедневных вызовов, которые требуют постоянного контроля. Именно поэтому личные интересы часто отходят на второй план.

Более того, Виталий Кличко признался, что иногда задумывается над тем, насколько оправданным было решение посвятить себя политической карьере. По его словам, он неоднократно задавал себе вопрос, стоила ли такая деятельность тех жертв, на которые пришлось пойти.

«Я сам себе задаю этот вопрос очень часто. Пока четкого ответа не нашел», — откровенно отметил глава столицы.

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Отметим, Виталий Кличко много лет состоял в браке с Натальей Егоровой и воспитывал троих детей. В течение длительного времени супруги жили в разных странах: Наталья жила в Германии, тогда как Виталий после избрания мэром Киева в 2014 году сосредоточился на работе в украинской столице. В августе 2022 года Кличко публично объявил о разводе, что стало следствием отношений на расстоянии.

Напомним, недавно вторая дочь журналиста Георгия Гонгадзе Соломия вышла замуж за американца. Мирослава Гонгадзе показала первые свадебные фото молодоженов.

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