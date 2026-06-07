Ефросинина на фоне ссоры с мужем Поляковой написала его имя на декольте и публично обругала

Оля Полякова с мужем Вадимом Маша Ефросинина с мужем Вадимом

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Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина на фоне слухов о серьезном конфликте воссоединились.

Это произошло во время финального выпуска проекта «Взрослые девушки». Звезды устроили настоящее шоу для зрителей, не обойдя вниманием провокационных тем. В Одессе знаменитости вышли на сцену в контрастных образах — Полякова выбрала светлый наряд, тогда как Ефросинина появилась в черном платье. Атмосфера мероприятия была легкой и непринужденной, а гости стали свидетелями ряда забавных диалогов между звездами.

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стала шутка телеведущей, связанная с мужем Поляковой — Вадимом Буряковским. Как известно, несколько месяцев назад между ним и Ефросининой зародилось недоразумение после его неоднозначных высказываний в адрес ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.

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Во время выступления Маша неожиданно привлекла внимание к своему декольте, продемонстрировав надпись с именем «Вадик». Этим жестом она вызвала бурную реакцию зала и самой Поляковой. Певица мгновенно подхватила шутку и не сдержала смеха.

Маша Ефросинина

«Я вам больше скажу, об этом не знает даже мой муж, но кое-что теперь на моем сердце навсегда», — пошутила ведущая со сцены.

Впоследствии Оля продолжила юмористическую перепалку, обратившись к подруге с забавным предложением: «А можно я поцелую это? Я наконец-то поцелую эту прекрасную грудь». А в ответ от ведущей получила бранное, но с юмором: «Целуй своего хрыча дома сама». Но певица продолжала настаивать, но уже на поцелуе в губы «в последний раз».

Кроме того, певица вручила ведущей букет цветов по случаю ее недавнего дня рождения. Это еще раз дало понять, что вражды между подругами нет.

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Оля Полякова и Маша Ефросинина

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