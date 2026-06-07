На Буковине обрушился мост с детьми: жуткое видео несчастного случая

в селе Виженка обрушился мост с детьми / © Национальная полиция Украины

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На Буковине в селе Виженка произошло обрушение моста. В момент обрушения на мосту находились дети. Из-за обвала моста известно о шести травмированных детях.

Об этом сообщает ГСЧС в Черновицкой области.

На Буковине обрушился мост вместе с детьми: есть пострадавшие

В ГСЧС Черновицкой области сообщили, что в субботу, 6 июня, в селе Виженка произошел обвал моста, на котором была группа детей с экскурсией. Группа детей одновременно зашла на деревянный мост через реку. Он не выдержал и сорвался.

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Нескольких детей отвезли в больницу с травмами разных степеней. Детей госпитализировали. По предварительным данным, у детей диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы.

В Черновицкой областной прокуратуре сообщили, что на мосту одновременно находились более 30 детей.

Вижницкая окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По данным следствия, 6 июня группа из 55 детей из Харьковской области находилась на организованном отдыхе. Во время прогулки более 30 детей младше 15 лет были на деревянном подвесном мосту через реку Виженка.

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Они фотографировались в момент, когда конструкция не выдержала и оборвалась.

Відео: ДСНС Чернівецької області

Глава Вижницкой районной военной администрации Сергей Чеботарь в комментарии Суспільному рассказал, что дети отдыхали в частном комплексе, а об их приезде не извещали районную администрацию.

Он добавил, что будут контролировать, чтобы с организованными группами детей находились представители районной военной администрации. Также там добавили, что обследуют мосты в общинах.

На место происшествия спасателей не привлекали.

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В ГСЧС напомнили о правилах безопасности во время отдыха:

не создавать чрезмерную нагрузку на мосты и другие сооружения;

соблюдать написанное на предупреждающих знаках и ограничениях;

не толкаться и не скапливаться в одном месте;

во время экскурсий и отдыха следовать указаниям сопровождающих;

всегда оценивать возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях.

Инциденты на Буковине: последние новости

Напомним, на Буковине произошел смертельный случай во время ремонта сельскохозяйственной техники.

По сообщению Государственной службы Украины по вопросам труда, водитель чинил гидравлический механизм прицепа трактора и находился непосредственно под ним, когда конструкция внезапно упала и придавила мужчину.

От полученных травм он погиб на месте происшествия. Специальная комиссия устанавливает все обстоятельства этой трагедии. Специалисты в очередной раз отмечают, что подобные несчастные случаи чаще всего происходят из-за пренебрежения и нарушения правил безопасности при выполнении работ.

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