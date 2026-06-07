На Буковині обвалився міст із дітьми: моторошне відео нещасного випадку

у селі Виженка обвалився міст із дітьми / © Національна поліція України

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На Буковині в селі Виженка відбувся обвал мосту. У момент обвалу на мосту перебували діти. Через обвал мосту відомо про шістьох травмованих дітей.

Про це повідомляє ДСНС у Чернівецькій області.

На Буковині обвалився міст разом із дітьми: є постраждалі

У ДСНС Чернівецької області повідомили, що в суботу, 6 червня, у селі Виженка відбувся обвал мосту, на якому була група дітей з екскурсією. Група дітей одночасно зайшла на дерев’яний міст через річку. Він не витримав та зірвався.

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Кількох дітей відвезли до лікарні з травмуваннями різних ступенів. Дітей госпіталізували. За попередніми даними, у дітей діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

У Чернівецькій обласній прокуратурі повідомили, що на мосту одночасно перебували понад 30 дітей.

Вижницька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).

За даними слідства, 6 червня група з 55 дітей з Харківської області перебувала на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років були на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка.

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Вони фотографувалися в момент, коли конструкція не витримала та обірвалася.

Відео: ДСНС Чернівецької області / © ДСНС

Очільник Вижницької районної військової адміністрації Сергій Чеботар у коментарі Суспільному розповів, що діти відпочивали у приватному комплексі, а про їхній приїзд не сповіщали районну адміністрацію.

Він додав, що надалі контролюватимуть, аби з організованими групами дітей перебували представники районної військової адміністрації. Також там додали, що обстежать містки у громадах.

На місце події рятувальників не залучали.

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У ДСНС нагадали про правила безпеки під час відпочинку:

не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди;

дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень;

не штовхатися та не скупчуватися в одному місці;

під час екскурсій та відпочинку виконувати вказівки супроводжуючих;

завжди оцінювати можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

Інциденти на Буковині: останні новини

Нагадаємо, на Буковині стався смертельний випадок під час ремонту сільськогосподарської техніки.

За повідомленням Державної служби України з питань праці, водій лагодив гідравлічний механізм причепа трактора і перебував безпосередньо під ним, коли конструкція раптово впала й придавила чоловіка.

Від отриманих травм він загинув на місці події. Наразі спеціальна комісія встановлює всі обставини цієї трагедії. Фахівці вкотре наголошують, що подібні нещасні випадки найчастіше трапляються через нехтування та порушення правил безпеки під час виконання робіт.

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