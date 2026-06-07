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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
426
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1 хв

Росіяни вдарили по зупинці з людьми в одному з регіонів: є загиблі та поранені

Через удар РФ по Балабиному загинуло три людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Російські війська атакували селище Балабине у Запорізькій області. Попередньо, удар було завдано керованими авіабомбами.

Про це повідомляє керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Балабине

Балабине

Внаслідок атаки спершу повідомлялося про двох загиблих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до трьох людей. За уточненими даними, до лікарів звернулися троє поранених.

«Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень», — деталізував Федоров.

Балабине

Балабине

Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Балабине

Балабине

Нагадаємо, цього ж дня росіяни вгатили по Запоріжжю. Ворог застосував дрони. На жаль, не минулося без потерпілих. Відповідні служби працюють на місці. Інформація про наслідки удару уточнюється.

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Дата публікації
Кількість переглядів
426
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