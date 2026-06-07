- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 426
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по зупинці з людьми в одному з регіонів: є загиблі та поранені
Через удар РФ по Балабиному загинуло три людини.
Російські війська атакували селище Балабине у Запорізькій області. Попередньо, удар було завдано керованими авіабомбами.
Про це повідомляє керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки спершу повідомлялося про двох загиблих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до трьох людей. За уточненими даними, до лікарів звернулися троє поранених.
«Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень», — деталізував Федоров.
Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, цього ж дня росіяни вгатили по Запоріжжю. Ворог застосував дрони. На жаль, не минулося без потерпілих. Відповідні служби працюють на місці. Інформація про наслідки удару уточнюється.