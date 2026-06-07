Які зміни потрібні у роботі ВЛК та системі мобілізації: військова омбудсманка відповіла

Мобілізація в Україні триває / © ТСН

Реклама

Військова омбудсманка Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватної» роботи призову. Йдеться, зокрема, про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій та покращення самого механізму призову.

Про це Ольга Решетилова розповіла в інтерв’ю «Суспільному».

Решетилова назвала три кроки для покращення мобілізації

Перший — мотивовані військові з розумінням цілі та конституційного обов’язку захисту держави

Реклама

«Перше, ми б хотіли бачити у війську людей мотивованих, які розуміють, для чого вони приходять і що захист держави — їхній конституційний обов’язок і прийшов час поміняти тих військовослужбовців, які служать уже тривалий період. Для цього, мені здається, тут важлива загалом комунікація — наша, держави, суспільства, внутрішня чесна розмова. Такий оновлений соціальний договір про те, що служити повинні всі, на принципах ротації. Зараз нам країну втримали ті люди, які на сьогодні у війську. Настав час їх замінити, дати їм трошки видихнути, дати можливість теж побути з сім’ями, теж повчитися, побудувати кар’єри, відновитися навіть», — сказала вона.

Другий — реформа ВЛК та наказу Міністерства оборони України №402, який встановлює придатність та визначає порядок проходження лікарів

«Мені б дуже хотілося, щоб ми реформували систему військово-лікарських комісій і той злощасний 402-й наказ, яким дуже занижена планка здоров’я для військовослужбовців. Я вже згадувала про новобранців, які зараз на замісній підтримувальній терапії. Окрім того, я дуже часто в навчальних центрах бачу людей із явними вадами здоров’я, яких ВЛК просто не бачить. І це величезна проблема. 402-й наказ дуже суб’єктивний», — уточнила вона.

Третім кроком є покращення самого процесу мобілізації

Реклама

«Третє — і я думаю, що це те, над чим зараз працює Міністерство оборони, — це все-таки реформування самого процесу призову. Якщо ми говоримо, що хочемо бачити у війську трошки іншу якість новоприбулих новобранців — очевидно, цей процес має відбуватися інакше», — пояснила Решетилова.

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше повідомлялось про нові правила мобілізації від 1 червня. У Міністерстві оборони анонсують оновлення сервісу «Резерв+». Представити нові функції застосунку обіцяють уже на початку червня.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке суттєво змінює систему бронювання військовозобов’язаних. В уряді детально пояснили, як саме працюватимуть нові правила, які покликані зробити процес прозорішим та справедливішим.

Тим часом підприємства в Україні матимуть три місяці — до 1 вересня, — щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

Реклама

Новини партнерів