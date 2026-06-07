Принцеса Єлизавета могла вийти заміж зовсім не за принца Філіпа: королівський біограф розкрив секрет

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / © Associated Press

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Королівський історик Г'юго Вікерс, який нещодавно написав біографію «Королева Єлизавета II: Особиста історія», пояснив, що королева-мати Єлизавета придивлялася до іншого нареченого для своєї дочки принцеси Єлизавети, а саме до Г'ю Фіцроя, графа Юстона, пізніше відомого, як 11-й герцог Графтон. Фіцрой служив у британському полку гренадерської гвардії.

"Королева-мати дуже хотіла, щоб її дочка вийшла заміж за гренадера-гвардійця", - сказав Вікерс в інтерв'ю Fox News Digital. «А гренадерська гвардія — найпрестижніший із усіх британських полків. Якщо ти гренадер-гвардієць, ти найкращий».

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Озираючись назад, звичайно, можна сказати, що Фіцрою не судилося стати чоловіком королеви Єлизавети. Ця честь зрештою дісталася принцу Філіпу, чий дядько, лорд Маунтбаттен, «допоміг підготувати ґрунт» для їхніх майбутніх відносин, пише instyle.

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"Наскільки я розумію, лорд Маунтбаттен відіграв важливу роль у тому, щоб граф Юстон отримав блискучу посаду ад'ютанта віце-короля Індії", - сказав Вікерс. «Тому граф Юстон вирушив до Індії, що, звичайно ж, позбавило його необхідності займати цю посаду».

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Єлизавета та принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року. Молода принцеса була коронована королевою лише через шість років 1952 року у віці 25 років. Вони прожили у шлюбі понад 70 років і виростили чотирьох дітей.

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