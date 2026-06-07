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Мойва, маринована в соєвому соусі: рецепт незвичайної закуски
Приготуйте в домашніх умовах пряну, ароматну мойву, яка набагато смачніша, ніж у супермаркеті.
Завдяки соєвому соусу рибка виходить смачна, апетитна, з гарним золотистим відтінком.
Інгредієнти
мойва — 500 г
Для маринаду:
соєвий соус — 5 ст. л.
цукор — 1 ч.л.
французька гірчиця — 1 ч. л.
лимонний сік — 2 ст. л.
часник — 1 зубок
рослинна олія — 2 ст. л.
Приготування
Мойву розморозьте за кімнатної температури та промийте холодною водою.
Часник очистьте і натріть на дрібну тертку.
Для маринаду: змішайте соєвий соус, цукор, гірчицю, часник, лимонний сік та олію.
Викладіть мойву до ємності, рівномірно залийте маринадом (він має покрити рибу) та покладіть до холодильника на 10–12 годин. Перед подаванням обсушіть рибку паперовим рушником.
Поради:
Мойву можна залишити в холодильнику на ніч.