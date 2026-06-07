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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Мойва маринованная в соевом соусе: рецепт необычной закуски

Приготовьте в домашних условиях пряную, ароматную мойву, которая намного вкуснее, чем в супермаркете.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Мойва маринованная в соевом соусе

Мойва маринованная в соевом соусе / © Credits

Благодаря соевому соусу, рыбка получается вкусная, аппетитная с красивым, золотистым оттенком.

Ингредиенты:

  • мойва — 500 гр;

Для маринада:

  • соевый соус — 5 ст л;

  • сахар — 1 ч л;

  • горчица французская — 1 ч л;

  • лимонный сок — 2 ст л;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • масло растительное — 2 ст л.

Приготовление:

  1. Мойву разморозьте при комнатной температуре и промойте холодной водой.

  2. Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.

  3. Для маринада: смешайте соевый соус, сахар, горчицу, чеснок, лимонный сок и растительное масло.

  4. Выложите мойву в емкость и залейте равномерно маринадом, (он должен покрыть рыбу) и отправьте в холодильник на 10-12 часов. Перед подачей, рыбку обсушите бумажным полотенцем.

Советы:

  • Мойву можно оставить в холодильнике на ночь.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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