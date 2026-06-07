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Мойва маринованная в соевом соусе: рецепт необычной закуски
Приготовьте в домашних условиях пряную, ароматную мойву, которая намного вкуснее, чем в супермаркете.
Благодаря соевому соусу, рыбка получается вкусная, аппетитная с красивым, золотистым оттенком.
Ингредиенты:
мойва — 500 гр;
Для маринада:
соевый соус — 5 ст л;
сахар — 1 ч л;
горчица французская — 1 ч л;
лимонный сок — 2 ст л;
чеснок — 1 зубчик;
масло растительное — 2 ст л.
Приготовление:
Мойву разморозьте при комнатной температуре и промойте холодной водой.
Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.
Для маринада: смешайте соевый соус, сахар, горчицу, чеснок, лимонный сок и растительное масло.
Выложите мойву в емкость и залейте равномерно маринадом, (он должен покрыть рыбу) и отправьте в холодильник на 10-12 часов. Перед подачей, рыбку обсушите бумажным полотенцем.
Советы:
Мойву можно оставить в холодильнике на ночь.